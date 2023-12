Guillermo Francos propuso "ir a un sistema electoral de boleta única"

El ministro del Interior planteó construir consensos para modificar el sistema de votación durante un acto a 40 años de democracia en la sede de la Cámara Nacional Electoral.

El titular de la cartera, pidió en este marco, "generar los consensos necesarios y trabajar con aquellos que transitaron estos 40 años de democracia para cambiar el sistema e ir por uno de boleta única". "Es increíble que en 40 años de democracia no hayamos sido capaces de cambiar este sistema donde un elector llega a un cuarto oscuro y se encuentra con 500 boletas de partidos. El sistema de boleta única no solamente termina con este gasto de dinero sino también con la confusión que muchas veces se genera", afirmó Francos. En el acto celebratorio participaron el presidente y vice de la CNE, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Además, el ministro del Interior destacó la labor de la CNE para asegurar la transferencia de los procesos electorales, pero pidió "ajustarse a la realidad y ver de qué manera hacemos más eficiente también el sistema electoral". El funcionario señaló que otro tema a conversar es el del sistema de los partidos políticos, ya que, si bien "todos creemos en ellos, hay muchos que, en esta vorágine de representación y de búsqueda de espacios, quizás no representan". "Debemos poner algunas exigencias en la ley para tener partidos políticos que sirvan al sistema y que no se conviertan en mercadería política", agregó. Para esto, Francos pidió a los presentes que con su experiencia ayuden y sean importantes en el "proceso de transformación que tenemos que hacer en la política argentina". Para finalizar, destacó que "en las últimas elecciones el pueblo eligió una alternativa que no estaba prevista para muchos hace apenas dos años atrás, y es importante reflejar el significado de la voluntad popular, que es la vocación de cambio". Francos recorrió el Museo Electoral, lugar donde se refleja la historia del voto en la Argentina desde 1810 hasta la actualidad y que sintetiza tanto los momentos más relevantes de los distintos partidos y referentes políticos como la vivencia electoral de los ciudadanos a lo largo de las distintas etapas del país.