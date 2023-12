La primera gala de nominación expuso las diferencias en la casa de Gran Hermano

La casa más famosa del país está revolucionada. Ya están los primeros nominados y la líder de la semana salvará a uno y mandará a placa a otro.

Tras una intensa jornada, mientras los participantes comienzan a conocerse y a tramar sus estrategias, Gran Hermano se preparaba para su primera gala de nominación. Uno a uno, los hermanitos se dirigían al confesionario para señalar a los candidatos a abandonar la casa más famosa del país.

Una de las más incomodas con la situación fue Catalina, quien desde un primer momento mostró su disconformidad con el ingreso de Sabrina y Bautista. “Estoy mal, re mal, estoy re enojada, todos tenemos derecho a entrar, eso no es un problema, más allá de que nos haya caído raro. Otra cosa es que caigan estos dos de la nada y se pongan a hacer el juego. Me parece todo súper injusto. No me gustan estas cosas y no lo puedo caretear”, dijo la joven, en referencia al triunfo de Sabrina, visiblemente angustiada.

Es que la contadora fue la anteúltima participante en sumarse al juego. De esta manera, en menos de una hora, se subió a la plataforma, compitió contra otros jugadores, clasificó y se ganó un lugar para disputar el liderato. Como si fuera poco, luego ganó la prueba. Tras su victoria, las cámaras mostraron el gesto de indignación de Catalina, quien desde ese momento se mostró disconforme con lo sucedido.

Con total tranquilidad, sabiendo que contaba con inmunidad, la líder también se dirigió al cuarto para dar sus nominados. Estratega, la joven influencer pensó bien los dos nombres. “Mi primer voto es para Juliana, es con la que menos cómoda me sentí, no me gustaron mucho los planteos de ayer, no me dio mucha bola, no me gusta mucho su actitud. La segunda Catalina”, dijo Sabrina Cortéz.

De esta manera, luego de que todos pasaran al confesionario, la persona más nominada había sido Juliana con 22 votos. La mayoría de los argumentos explicaban que no sentían afinidad con ella. La lista siguió con Zoe, con nueve votos; Hernán con siete; Catalina con seis; Denisse con cinco; Isabel con tres; Carla con tres; Williams también tres, Axel tres, Emmanuel con dos, Lucia dos, Lisandro con uno, Florencia uno y Nicolás también.

Con la placa ya cerrada, tras conocerse los nominados, los hermanitos salvados empezaron a saludarse y a darle ánimos a los cuatro señalados. Fue en ese momento que ‘Furia’ explotó. Luego de un difícil día, tras no lograr conectar con sus compañeros, Juliana empezó a hablar en vos alta, llamando la atención de toda la casa.

“Flaco, les voy a decir algo. Acepten a las persona como son, ustedes tienen una personalidad y yo tengo otra. Si yo quiero caminar, hacer chistes y hablar pelotudeces es mi micrófono. Cada uno vino acá por algo. Yo vine a cagarme de risa de mi, dejen de decirme Juli basta, Furia para. Mas me dicen eso mas ganas de irme me dan. Saben que, yo mi vida la vivo como quiero. Y la vivo hace años. Ustedes se van a quedar acá dentro, literal, yo ya sé lo que pasa conmigo, me pasa en la vida en general. A mi siempre me señalan, me apuntan con el dedo, y la canción. Listo, relajen”, dijo completamente enojada.

En la otra vereda se encuentra la líder de esta semana, Sabrina, quien ya piensa cuidadosamente su jugada. Además de la inmunidad que consiguió por ganar el desafío de equilibrio, la mendocina tendrá el poder de salvar a uno de los nominados y subir a la placa a otro de los hermanitos. Si quisiera incluso podrá tener un momento a solas con la persona salvada para decidir a quien nominar. O por el contrario, puede tomar la determinación por si sola. Será cuestión de horas para que la contadora muestre sus cartas.