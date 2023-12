Macri celebra las medidas y espera el tiempo suplementario

El ex Presidente les dijo a sus dirigentes más cercanos que hay que defender el recorte de gastos que anunció Luis Caputo.

Por Ignacio Miri

Para Clarín

Mauricio Macri admite que no indagó en los detalles de las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, pero no duda: está de acuerdo con todo lo que quiere hacer su ex funcionario. Macri le dijo a los dirigentes del PRO que lo importante es conseguir el equilibrio fiscal y que eso valida las decisiones que tomó el Gobierno. No lo dijo en público, pero el ex presidente sólo mantiene algunas reservas sobre la implementación de esas decisiones.

Allí, en ese punto, reside una de las pocas diferencias que Macri mantiene con Javier Milei. El jefe del PRO jura que nunca le pidió nada a Milei, pero también admite que esperaba que el libertario apelara a más dirigentes macristas para llenar los casilleros del nuevo Gobierno. Su idea principal era armar un acuerdo parlamentario entre el PRO y La Libertad Avanza, en un bloque presidido en Diputados por Cristian Ritondo, y aportar buena parte de las segundas líneas de la administración. Eso no ocurrió. "Bueno, no habrá segundo tiempo", se consoló Macri con algunos íntimos cuando se dio cuenta de esa novedad.

Pero ahora espera una especie de tiempo suplementario que podría abrirse con una segunda oleada de nombramientos en el Gobierno, que suele ocurrir como resultado de la primera crisis política o económica importante de cualquier administración. "Ahí nos van a llamar", dijo este miércoles un hombre muy cercano a Macri, esperanzado. En el entorno del ex presidente aseguran que la oportunidad llegará cuando Milei vea que no cuenta con suficientes funcionarios con capacidad de implementación de los ajustes presupuestarios que quiere hacer el presidente para bajar cinco puntos del PBI de déficit fiscal.

Macri aprendió a conocer mejor a Luis Caputo cuando terminó su gobierno. Antes, para él, era sólo uno de los primos de su amigo de toda la vida "Niqui" Caputo. Lo conoció mucho mejor cuando se convirtió en funcionario de su gobierno y luego se hizo amigo en las tardes del barrio cerrado Cumelén, de Villa La Angostura. Caputo tiene una casa a menos de cien metros de la que se construyó Macri para pasar las vacaciones y allí, luego de varios veranos, se convirtió en alguien de su confianza.

Hablan con frecuencia, y "Toto" terminó confesando cuál fue el motivo que lo empujó a aceptar el cargo que le ofreció Milei. Poco antes de dar el sí, Caputo había dicho que tenía "cero posibilidades" de sentarse en la silla más caliente del Gobierno. Su argumento era que su esposa nunca le perdonaría volver al infierno de la administración pública. Pero un detalle cambió todo. Su esposa, según le dijo Caputo a un amigo, "se volvió parte de Las Fuerzas del Cielo".

No es posible saber hoy cómo resultará la implementación de las medidas de recorte del gasto público que tendrá que defender Caputo. En cambio, sí se puede asegurar que el futuro político de Macri quedará atado a la suerte de Milei. Macri está obligado hoy a apoyar al Presidente que propuso. Está obligado, sobre todo, por los votantes del PRO que decidieron apoyar a Milei en el balotaje luego de que ese salto fuera legitimado por Macri. Además, está obligado a defender al Gobierno porque el partido que creó, el PRO, perdió mucho del sentido que tenía con el triunfo de Milei. ¿A quién le habla hoy el PRO? Si a Milei le va bien, sus votantes se quedarán con el libertario, y si le va mal, lo que tiene más posibilidades de tomar la posta es el peronismo kirchnerista, o cualquiera sea la encarnación que presente en ese momento.