Con dos estrenos se renueva la cartelera de Cine Sunstar

Se trata de Venganza silenciosa y La maldición del Queen Mary, que se suman a la grilla de propuestas. Además, se anunció el pre-estreno de la segunda parte de Aquaman.

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, las novedades que se suman a la pantalla grande son dos: se trata de Venganza silenciosa, la nueva película del reconocido director de acción John Woo y de la cinta de terror La maldición del Queen Mary, dirigida por Gary Shore.

Pero además, la cadena anunció el pre-estreno de uno de los blockbusters más esperados del año, en particular por los amantes del cine de superhéroes. Se trata de Aquaman y el reino perdido, secuela de la cinta que tiene al personaje de DC Comics como protagonista y que cuenta nuevamente con la dirección de James Wan y las actuaciones de Jason Momoa, Amber Heard y Nicole Kidman.

Venganza silenciosa. Un padre afligido que decide llevar a cabo su tan esperada venganza contra una pandilla despiadada en Nochebuena.

La maldición del Queen Mary. Inspirada en la legendaria maldición del transatlántico Queen Mary, uno de los lugares más embrujados de este planeta. Un filme de terror sobrenatural donde una familia comienza a darse cuenta de los secretos que esconde el suntuoso transatlántico. Su ostentoso legado enmascara aterradoras historias que Erin y Patrick descubrirán y tendrán que usar a su favor para intentar salir con vida del navío.