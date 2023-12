Maximiliano Pullaro habló tras ser amenazado de muerte por narcos: “Se vienen tiempos duros"

El gobernador de Santa Fe y su familia fueron blanco de amenazas de bandas criminales, después de reinstalar los pabellones de aislamiento de narcos y sicarios.

Como había prometido en campaña y a las pocas horas de asumir el cargo, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reinstaló en las cárceles de la provincia los denominados “pabellones de alto perfil”, que endureció las condiciones de detención de narcos y sicarios. La reacción no se hizo esperar: balaceras y amenazas de muerte contra el mandatario y su familia, que provocó el rechazo generalizado de dirigentes políticos opositores y oficialistas.

El dirigente radical habló con Infobae después de la reacción violenta que tuvieron en las calles las bandas criminales que operan conducidas por peligrosos delincuentes que están alojados en las cárceles. El epicentro fue la unidad de Piñero, donde Pullaro decidió separar a los delincuentes más “pesados” del resto de la población penitenciaria. “Va a aumentar la violencia contra objetivos civiles, pero va a ser por un tiempo corto”, reconoció el gobernador de Santa Fe, al ser consultado sobre su mirada de los últimos episodios.

En concreto, lo que pasó fue que dos sicarios a bordo de una moto balearon uno de los accesos del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde se recibe a una gran cantidad de heridos de bala de la guerra narco local. “Pullaro hacé caso. El misterio (sic) no va a proteger a tu familia. La vamos a encontrar. Atte: la banda del 9, Pinolandia, ATR”, decía la nota.

Tras la balacera y la amenaza, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) fueron algunos de los líderes políticos que reaccionaron ante las amenazas y el desafío a las instituciones de la violencia narco. “Lamentablemente, en la provincia de Santa Fe desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, los delincuentes desde la cárcel cometían delitos graves como homicidios, balaceras, extorsiones. Desde allí seguían manejando sus organizaciones criminales y lo hacían con más violencia”, recordó Pullaro.

El gobernador recordó que cuando fue ministro de Seguridad, en la gestión del gobernador socialista Miguel Lifschitz, “recién después de balear en reiteradas oportunidades a edificios judiciales y casas de jueces y de fiscales” pudo crear los “pabellones de alto perfil”. “Antes tenía habeas corpus y la Justicia siempre me ordenaba sacarlos de esos lugares de detención diferencial. Los puse en celdas donde prácticamente no tenían contacto físico, ni con sus familiares directos. Los detenidos quedaban bajo un estricto régimen de vigilancia y visitas una vez cada 15 días. Hay inhibidores de señal de celular que funcionan las 24 horas. Están monitoreados los lugares públicos y se reduce la cantidad de personas que hay en esos pabellones”.

“Esto permitió que no tuvieran contacto con la población penal y tampoco con el afuera. Esta medida bajó de manera notable y considerable la violencia, el delito, el robo y la balacera que se provocaba fuera de las cárceles. Me tocó encarcelar a los principales grupos narcos, pero esos grupos narcos seguían con mucha más violencia, controlando lo que sucedía fuera de la cárcel. Entendimos que teníamos que tener un régimen diferencial que la Justicia en reiteradas oportunidades no nos lo permitió hasta que nos lo permite después de las balaceras al Poder Judicial”, agregó el gobernador.

Y recordó que, esas medidas que se aplicaron hasta el 2019, el ex gobernador Omar Perotti “la primera semana de gestión, a mi criterio, con un pacto con el delito -que no lo puedo probar, pero no tengo dudas- les levantó las condiciones de detención, las puso más laxas, los volvió a los jefes narcos a pabellones comunes y eso hizo que se entre en una espiral y en una escalada de violencia que el gobierno anterior no pudo controlar, de delitos muy pero muy altos, superior al 2013 y 2014, que fueron los años más violentos.

El gobernador Pullaro aseguró que, a su juicio, para frenar la violencia de las bandas criminales, “fue fundamental restituir los pabellones de alto perfil, que es lo que hicimos. Sabíamos que iba a tener consecuencias inmediatas”.