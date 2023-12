Javier Milei viajará en enero al Foro Económico Mundial de Davos

Desde Casa Rosada detallaron que aún no está confirmada la comitiva que lo acompañará, pero que se estudia extender la gira y que el Presidente visite otros puntos como Israel, el Vaticano y Ucrania.

La agenda internacional del presidente Javier Milei y su canciller Diana Mondino está marcada por la grave crisis local. Más allá del giro pro occidental y pro israelí que le buscan dar a su política exterior, el pragmatismo deberá seguir marcando las decisiones.

En esa línea, Milei prepara un viaje a Suiza para mediados de enero. Tal como había anunciado en la campaña electoral asistirá al Foro Económico de Davos, acompañado de la canciller Diana Mondino y del ministro de Economía Luis Caputo. Esta edición del Foro será del 15 al 19 de enero.

Por su parte, Mondino viajará la semana que viene rumbo a Europa. Será su primera salida del país como ministra.

El viaje está en elaboración, pero en principio, volaría hasta París, donde la canciller llevará las conversaciones de Argentina para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ahí están sus cuarteles.

Como publicó este diario, Mondino y su secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Marcelo Cima, elaboraron una carta al secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, con el pedido de entrada argentino a la misma.

El gobierno de Alberto Fernandez no respondió positivamente a la invitaciones que hizo la OCDE a la Argentina en 2022 para iniciar un proceso de acceso, tal como había pedido el gobierno de Mauricio Macri. Entrar a este grupo de 38 economías emergentes y desarrolladas no es fácil. Y la decisión del kirchnerismo retrasa enormemente el proceso que ahora se debe recomenzar.

El viaje de Mondino podría extenderse no sólo a las autoridades de la OCDE, sino también a los primeros contactos con el gobierno de Emmanuel Macron para transmitir la intención argentina de reactivar el acuerdo Mercosur - Unión Europea. Tanto Fernández y el Macron plantearon los últimos reparos que volvieron a hacerlo caer. Ello impidió la firma de un documento firmar como se buscaba sobre la cumbre en Río de Janeiro del pasado 7 de diciembre.

Por cierto, el nuevo Gobierno ha dado señales de que busca establecer acuerdos de libre comercio y activar los que se habían abierto con el Mercosur, del que ahora Milei no quiere irse contrariamente a lo que manifestó en campaña. Los nuevos negocios apuntan, en principio, a Europa y Singapur.

No se descarta a su vez que Mondino viaje también la semana que viene a Bruselas, para encontrarse por primera vez con autoridades del bloque, las que no vinieron a la asunción de Javier Milei el domingo 10. Eso, aunque no lo reconozcan, fue una señal de desconfianza hacia Milei desde la comunidad europea, donde hasta recientemente la prensa lo trataba como un líder de “extrema derecha antidemocrática”

El único líder presente en la asunción de Milei fue el ultra nacionalista húngaro Viktor Orbán.