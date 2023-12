Victoria Villarruel le respondió a la CGT: “Es un Gobierno de cuatro días, espero que sean lo suficientemente prudentes”

La Vicepresidenta salió al cruce de la conducción de la central obrera, que aseguró que no se quedará "con los brazos cruzados" tras las medidas del Gobierno.

La vicepresidenta Victoria Villarruel le respondió este jueves a la conducción de la CGT por haber dicho que no se quedarían "de brazos cruzados" tras las medidas económicas del Gobierno de Javier Milei y le reclamó "no empezar con agresión y conflictividad social".

La titular del Senado pidió, además, que la CGT sea "lo suficientemente prudente para esperar que se tomen las medidas y no adelantarse" con protestas.

"El gobierno es un gobierno de cuatro días así que la CGT espero que sea lo suficiente prudente para esperar que se tomen las medidas y además no adelantarse. No hace falta empezar con un grado de agresión o de conflictividad social sobre algo que todavía no se explicitó en los hechos", dijo Villarruel en declaraciones a la prensa en la Casa de Gobierno tras la reunión de gabinete.

El consejo directivo de la CGT aseguró este miércoles que las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, "no ajustan a la denominada casta, como prometió en la campaña, sino que recaen en el pueblo" y "dinamitarán el poder adquisitivo salarial y jubilatorio", por lo que adelantó que el movimiento obrero "no se quedará de brazos cruzados".

"La sociedad argentina no está ante un plan económico sino ante medidas desordenadas de ajuste", sostuvo la central obrera.

Villarruel justificó las medidas anunciadas por Caputo al advertir que se está "arrastrando una herencia sumamente dura" y señaló que son "20 años de una situación profundamente difícil para el pueblo argentino".

"Magia no podemos hacer en cuatro días", dijo Villarruel en declaraciones a la prensa en la Casa Rosada.

Y en esa línea agregó: "Estamos arrastrando una herencia sumamente dura y es lo usual para cualquier gobierno que recibe una herencia como la que estamos recibiendo nosotros, que son 16 años de desmadre, así que es lógico que eso impacte y los cuatro años del macrismo".

Desde la CGT consideraron que las medidas del Gobierno llevarán el índice inflacionario mensual a un parámetro de entre un 20% y un 30% durante los próximos 4 meses, un escenario que -remarcaron- si no es acompañado por políticas destinadas a compensar ese impacto sobre los ingresos de trabajadores y jubilados, "pondrá a millones de argentinos y argentinas en una situación socioeconómica desesperante, sin garantías de poder acceder a sus necesidades básicas".

Héctor Daer, uno de los miembros del triunvirato de conducción de la central, criticó la falta de medidas destinadas a contener el impacto del ajuste sobre los ingresos de trabajadores y jubilados. "Es muy desprolijo todo, no hay un plan ni una idea de programa económico y eso genera mucha preocupación", dijo el sindicalista a este diarioy advirtió que, si bien no se discutió un posible plan de lucha, "si los salarios y las jubilaciones son pisados, vamos a actuar".