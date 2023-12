Le robó el celular a una chica que hacía un video de TikTok y lo frenaron de un ladrillazo en la cabeza

Dos adolescentes lograron recuperar sus teléfonos luego del angustiante momento que vivieron en la calle. “Arriesgué mi vida y me arrepiento”, dijo una de las víctimas.

Dos chicas de 16 años filmaban un video en una calle de Córdoba para publicar en TikTok cuando fueron sorprendidas por dos motochorros que les arrebataron los celulares.

El griterío de las jóvenes alertó a un kiosquero vecino que en su afán de detenerlos, les revoleó con un ladrillo que llegó a impactar en el hombre con casco que conducía. El ladrillazo, provocó que chocaran. Y aunque las adolescentes pudieron recuperar sus celulares, los delincuentes lograron escapar.

La secuencia quedó registrada en la transmisión en vivo que estaban haciendo las chicas, pero además por una cámara de seguridad, que registró el incómodo momento.

El episodio ocurrió en la ciudad de Córdoba el lunes por la noche en la calle Recta Martinolli al 7.060.

"Estábamos sentadas en la vereda filmando un video cuando un pibe se apareció de la nada y nos manotea los celulares", contó una de las víctimas.

En charla con El Doce TV, la adolescente puntualizó que un cómplice lo esperaba con la moto en marcha en la calle, y que cuando el delincuente logró tener los celulares, se subió a la moto para escapar.

"Nuestros gritos, hicieron que el hombre del kiosco que está enfrente saliera a la calle -continuó relatando la joven-. En ese momento, creo que reaccioné mal porque tratando de recuperar el celular, logré agarrar al chico de la remera pero lo solté rápido porque en esa corrida me mostró que tenía un arma", contó.

La joven puntualizó que cuando los motochorros quisieron girar en U para escapar, el vecino kiosquero les lanzó "una piedra o un ladrillo" que pegó en la cabeza de uno de los dos. "Esto los hizo chocar contra una columna", dijo.

"Los celulares vuelan, ellos caen y un auto de atrás los choca”, enumera la adolescente, quien contó que pese a que los ladrones “quedaron con las piernas mal, se subieron a la moto y se fueron”.

En la nota, la joven admitió que la experiencia vivida fue "horrible": "No tuve miedo porque quería mi celular. Nos desesperamos. Los papás de mi amiga, que viven acá a la vuelta, salieron. Arriesgué mi vida y me arrepiento. Pensé que no iba a pasar nada acá, así que recomiendo no usar los celulares en la calle y no perseguirlos”, cerró.