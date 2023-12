Fue a baño de una amiga y un detalle la descolocó: "¿Cómo sabe si terminó de limpiarse?"

Usuaria de X (ex Twitter) mostró en el insólito producto de higiene que encontró en la casa de su amiga y abrió un gran debate acerca del uso del mismo.

Muchas veces la moda no tiene sentido, de hecho, las últimas tendencias que instalaron ciertas marcas internacionales, las cuales son consideradas de lujo, generaron mucha polémica porque se alejan de lo que se consideran bueno, bonito y barato, pero también se pone en juicio la verdadera utilidad de estos objetos.

En este contexto, una joven usuaria de X (ex Twitter) despertó un enorme debate tras mostrar el "originar" e insólito producto que encontró en el baño de su amiga. Pese a que este objeto tiene como principal tarea higienizar a las personas, un peculiar detalle del mismo despertó miles de críticas, aunque se aseguró que es una novedad que se está utilizando en todo el mundo.

Recientemente, una usuaria de Twitter llamada "Fur" (@Soyfurrr) dio vuelta al mundo por un insólito posteo. Todo comenzó cuando fue de visita a la casa de una amiga que vive en México, allí se encontró con muchos artículos de moda, sin embargo, un producto del baño la dejó sin palabras y decidió compartirla con sus seguidores.

"Tiene papel de baño negro. Eso es no querer enterarte de nada", escribió la joven con sorpresa y continuó indagando "¿Ya me bajó?, no es mi problema; ¿Tosiendo sangre?, lo sabré cuando esté muerta; ¿De qué color es mi caca?, que sea problema de mi yo del futuro". Finalmente, publicó una foto donde se puede distinguir el rollo oscuro con dibujos de gotas de agua.

Aquella primera publicación generó mucho revuelo y miles de personas comentaron sobre este impensado objeto de limpieza personal. "Eso y los inodoros de colores son la misma porquería. Te estás muriendo y ni te enteras", aseguró una usuaria enojada, mientras que otro hombre aseveró "Qué drama por el color... Entonces todas las personas en países como Francia, Italia, Japón, y muchos más que usan BIDET (y no usan papel de baño) no se enteran de nada".

"Con lo malo que es usar papel higiénico, con tinturas y perfume, puede generar alguna irritación en las zonas íntimas", comentó una mujer y otra chica indagó "Todos pensando en si se limpia bien o no y yo solo pienso en ¿cuánto gasta en ese papel de color negro? Seguro es millonaria o yo muy pobre cómo saberlo".

El tuit de "Fur" respeto la atención de miles de usuarios del ex Twitter, sin embargo, también hubo muchas personas que le explicaron que el papel higiénico negro era un nuevo producto de moda que lanzaron marcas de lujo en colaboración con famosas estrellas del espectáculo y tiene como principal objetivo mostrar lujo.

"Pues al ver qué tan popular fue esta pendejada, les dejo para quien en serio quiera un papel de baño negro que genere conversación entre los invitados a sus fiestas", escribió la joven mexicana en un segundo posteo y compartió más imágenes de este insólito objeto de limpieza. Asimismo, dejó un fuete mensaje para aquellos cibernautas que la criticaron por no conocer esta costumbre "Para los detractores de este tuit, twitter (X) es gratis y todavía quieren leer pura cosa que les plazca".

Además, como cada cosa que hace ruido en redes sociales, no faltaron aquellos individuos que le aportaron la dosis de humor justa y los que compartieron los memes necesarios para retratar ente este controversial posteo que dio vuelta al mundo y generó un gran debate acerca de la verdadera utilidad del elemento.