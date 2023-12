EE.UU. reclama a Israel que concluya su ofensiva a gran escala en Gaza antes de fin de año

El gobierno de Netanyahu había dicho que sus operaciones demorarían “más de varios meses”, pero la Casa Blanca puso fecha límite a los combates en territorio palestino.

Poco después de que el gobierno del premier israelí, Benjamin Netanyahu, dijera que la guerra en Gaza durará “más que varios meses”, altos funcionarios de la Casa Blanca advirtieron este jueves que el presidente estadounidense Joe Biden quiere que Israel concluya su ofensiva a gran escala antes de fin de año, o poco después.

Durante sus reuniones con funcionarios israelíes, Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional que se encuentra en Tel Aviv, no especificó plazos. Pero, según The New York Times, cuatro funcionarios estadounidenses dijeron que Biden quiere que Israel cambie su estrategia a tácticas más acotadas en no mucho más de tres semanas. Los funcionarios pidieron el anonimato para dar a conocer las ideas del presidente.

El gobierno de Biden expresó en reiteradas oportunidades su malestar ante la incapacidad de Israel para reducir las bajas civiles y sus planes para el futuro de Gaza, pero al mismo tiempo sigue brindándole pleno apoyo a su campaña con armas y respaldo diplomático.



Mientras tanto, los gobernantes israelíes dicen que su plan es continuar el asalto militar hasta aniquilar a Hamas, aunque las esperanzas de una victoria rápida se disiparon por completo.

Anteayer, una emboscada letal de Hamas a fuerzas israelíes en Ciudad Gaza demostró el poder de resistencia del grupo y planteó el interrogante de si Israel es capaz de derrotarlo sin borrar de la faz de la tierra a todo el territorio.



El ministro de Defensa, Yoav Gallant, afirmó este jueves que Hamas construyó su infraestructura militar en Gaza durante más de una década, “y no es fácil destruirlos. Requerirá algo de tiempo”.



“Tomará más de varios meses, pero ganaremos y los destruiremos”, dijo.



La guerra de Gaza, desencadenada por los ataques el 7 de octubre del movimiento terrorista palestino Hamas contra Israel, ha dejado más de 20.000 muertos, según los datos de las respectivas autoridades.



La ofensiva de Hamas dejó cerca de 1200 muertos, en su mayoría civiles, según las autoridades israelíes.



La respuesta de Israel provocó 18.787 muertos en Gaza, en su mayoría mujeres y menores de edad, según el Ministerio de Salud de este territorio palestino gobernado por Hamas.