El gobierno de Axel Kicillof no descarta emitir su propia moneda si Milei recorta transferencias

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, remarcó que es facultad de la Provincia poder emitir moneda. “Veremos si eso es necesario, hay que evaluar la oportunidad, mérito y conveniencia”, aclaró.

En medio del plan de ajuste que lleva adelante la administración de Javier Milei, con el recorte de transferencias a las provincias en carpeta, el gobierno de Axel Kicillof no descarta emitir su propia moneda si ve afectado su financiamiento. Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el plan económico de la nueva gestión contempla una reducción “al mínimo” de las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Ante ese panorama, el ministro de Gobierno de Provincia, Carlos Bianco, dejó en claro que de ser necesario, ante un escenario de desfinanciamiento, podrían recurrir a la emisión de una moneda bonaerense. “Es algo que nos permite la Constitución Nacional y la Constitución Provincial como parte de los pactos preexistentes”, explicó en diálogo con El Destape Radio este jueves, y recordó que durante el estallido social del 2001-2002 el Banco Provincia emitió el patacón, un bono de emergencia que equivalía a un peso. La potestad para imprimir moneda para el gobierno bonaerense proviene de una cláusula derivada del Pacto de San José de Flores de 1859, el cual es preexistente al Estado nacional, el cual no tiene injerencia sobre tal la decisión. “La primera moneda de curso legal de nuestro país fue emitida del Banco Provincia”, recordó. “En tanto lo permite la Constitución, es una herramienta de la que puede disponer el gobierno provincial”, dijo Bianco, pero aclaró: “Veremos si eso es necesario, hay que evaluar la oportunidad, mérito y conveniencia”. Por lo pronto, el funcionario de Axel Kicillof explicó que el gobierno provincia “tiene las vías de financiamiento provinciales, fundamentalmente con el Banco Provincia, que es el banco que más crédito productivo da en la Argentina, al sector industrial y al agropecuario. El sector agropecuario es uno de los principales beneficiarios de las distintas líneas de crédito –muchas veces subsidiados, a tasa de interés real negativa–“. Sin embargo, señaló que “con el Banco Provincia no alcanza para asistir, para financiar a una Provincia tan grande, con tantos sectores, industrias, servicios y producción agrícola”, por lo que insistió en remarcar la importancia de las transferencias que busca recortar Milei: “También se requieren los fondos nacionales y los programas de desarrollo nacionales. Pero la verdad es que no estamos viendo ninguna intención de llevar adelante ese tipo de programas, por eso nos preocupa y nos ocupa”. De todas maneras, respecto a la emisión de una moneda propia, Bianco recalcó que “por ahora no estamos avanzando en ese sentido, pero si la Constitución lo habilita y consideramos que resulta una herramienta que puede paliar cierto déficit de liquidez o de crédito en la Provincia, será evaluada como tal. Hoy por hoy no”.