La derrota de Macri y sí hay plata, la tienen los ricos

No hay plata, te dicen. No pasa nada por no entender el mundo si logras fingir que lo comprendes. Antes la plata la tenía la casta. Ahora resulta que no la tiene nadie. Ni los ricos. No hemos estado atentos a la hondura del abismo. El cepo alrededor del cuello claramente se está apretando. No tenemos mucho tiempo de repasar nuestras desdichas con personajes que obedecen a la hegemonía del ultraliberalismo del miedo, y al “sentimiento del mercado”, uno de los grandes sintagmas de la modernidad. Para algunos los mercados “sienten”, sienten más que las personas.