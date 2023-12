Dwayne Johnson vuelve al ring de lucha libre

The Rock volverá a ser una estrella de la MMA de la mano de este proyecto que se titulará The Smashing Machine.

Dwayne Johnson, más conocido como “The Rock”, se embarca en un proyecto cinematográfico fuera de su zona de confort de películas de acción de gran presupuesto. El actor y exluchador será la estrella de la próxima película de A24, “The Smashing Machine”, dirigida por Benny Safdie. Este biopic explorará la vida del campeón de MMA Mark Kerr durante su apogeo en la UFC en el año 2000, abordando temas como la adicción, la victoria, el amor y la amistad.

El anuncio de esta colaboración entre Johnson, A24 y Safdie ha generado gran expectación. La película se adentrará en la carrera de Kerr, famoso por su participación en la UFC y otros eventos de artes marciales mixtas, durante una época sin restricciones. La trama se centrará en sus luchas personales y profesionales, ofreciendo una visión íntima del atleta.

A24, conocido por sus producciones innovadoras y arriesgadas, está financiando y produciendo este biopic. Johnson y Safdie han estado trabajando en el proyecto desde que Seven Bucks Productions, de Johnson y Dany García, adquirió los derechos en 2019. Para Johnson, acostumbrado a papeles de acción, este proyecto representa un giro hacia un terreno más dramático y emocional.

Kerr, anteriormente tema de un documental en 2002 con el mismo título, ha llevado una vida fascinante que ahora se inmortalizará en la pantalla grande. La película abordará momentos cruciales de su carrera en MMA, desde sus enfrentamientos en Vale Tudo hasta su participación en la UFC y PRIDE. La colaboración entre Johnson, A24 y Safdie promete una experiencia cinematográfica única.

¿The Rock volverá a ser Black Adam?

El futuro de Black Adam parece definido: no va más. Eso sí, la cancelación de Black Adam 2 ha generado un misterio en la historia de las películas de superhéroes de DC, y Dwayne Johnson no dejó de expresar su descontento y defender que la primera entrega fue un éxito. Johnson compartió sus frustraciones en una entrevista en Hart on Heart, donde discutió con su amigo Kevin Hart sobre los desafíos que enfrentó Black Adam y los cambios de liderazgo que limitaron su impacto.

El actor reveló que Black Adam quedó atrapada en un “vórtice de nuevo liderazgo” con múltiples cambios en la dirección. Explicó que cuando hay cambios significativos en el liderazgo de una empresa, especialmente una cotizada en bolsa, las decisiones creativas y financieras pueden tomar rumbos inesperados. Johnson considera que la película fue un éxito a pesar de estos obstáculos y que la cancelación de la secuela sigue siendo un misterio.

El principal argumento de Johnson para respaldar el éxito de Black Adam se centra en el rendimiento en taquilla y la diversidad de la franquicia. Aunque admitió que la ausencia de China afectó los números, afirmó que la película pudo haber recaudado aún más. Johnson destacó la importancia de la diversidad en la película al incorporar personajes de color, y expresó su confusión sobre la decisión de no continuar con una segunda entrega.