Emma Watson explicó las razones que la obligaron a retirarse del cine y habló de su nuevo trabajo

La protagonista de la saga Harry Potter se sinceró sobre su alejamiento como actriz.

La estrella de Harry Potter, Emma Watson, se sinceró sobre su decisión de haberse alejado del mundo de Hollywood en los últimos años. En una entrevista con la revista British Vogue, la actriz muestra sincera sobre su decisión de alejarse de la actuación y centrarse en una nueva tarea.

La actriz habló sobre su nueva pasión relacionada con otro aspecto artístico como el de la escritura. “Fue una decisión muy importante”, comentó, en la charla que tuvo con la revista.

Qué dijo Emma Watson sobre su retiro de la actuación

En la larga charla que mantuvo en el medio británico, Watson contó que luego de su última película, Mujercitas, intentó ponerse detrás de cámara y se inscribió en una maestría en escritura creativa.

Durante la entrevista, Watson sostuvo que tenía bastante incertidumbre sobre qué hacer ya que durante décadas había estado delante de cámaras. A los 10 años fue su primer trabajo, como una de las protagonistas de la saga Harry Potter.

“Debido a que estoy en una carrera que avanza muy rápidamente, la decisión de tomarme el tiempo para hacer estas cosas me pareció muy importante. Volver para atrás, escribir, estudiar y ponerme detrás de la cámara fue aterrador para mí porque nunca lo había hecho antes. Siempre había estado frente a una y siempre había sido actriz”, sintetizó.

Watson siente que está “muy contenta” de haberse alejado un tiempo de la interpretación. “Tengo que la sensación de tener mi propia voz, mi espacio creativo y la soberanía de alguna manera que no creo haber tenido antes. Ahora soy más autónoma”, lanzó.

La estrella de la saga fantástica, que ahora tiene 33 años, sostuvo que en un comienzo todo fue “bastante desordenado” a medida que avanzaba el cambio, pero que ahora está mejor. “Estoy muy contenta de haber permitido que las cosas se confundieran por un minuto y realmente permitirme no saber qué sigue. No lo cambio por nada”, agregó Watson.

El tiempo que se tomó fuera de las miradas de los flashes le permitió a Watson descubrir qué es lo que realmente la hace feliz. Eso la llevó a estar obligada a aprender qué le gustaba hacer cuando nadie la miraba.

“Cuando ocupás la primera fila con las personas más exitosas, queda muy claro que no hay absolutamente ningún nivel de éxito que te haga feliz o contento de alguna manera si no te gusta quién sos o si no disfrutás lo que estás haciendo cuando te están mirando”, reflexionó.

Dentro de las actividades nuevas que encontró figuran entrenar pickleball, coleccionar figuritas y pasar mucho tiempo con su perra Sofía. “La miro y pienso que soy feliz si ella es feliz. Lo sorprendente de los animales es que son tan buenos solo siendo lo que son. Son muy buenos en lo básico, y eso me hace pensar en que, cuando estoy abrumada, solo digo ‘Emma, solo hacé lo básico’”, agregó.

Con respecto a si va a volver a actuar, no lo descartó por completo, aunque expresó que tiene mucho trabajo por delante para hacer del otro lado de la cámara.