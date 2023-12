La puerta que la Argentina entreabrió

La atención centrada en el ajuste de gastos públicos y las urgencias del equilibrio macroeconómico no debe desviar a nuestros líderes políticos de la comprensión del contexto histórico que enfrentamos.

Por Luis Rappoport y Lisandro Bril

La historia humana está viviendo una mutación frenética, el mundo se volvió más peligroso y al mismo tiempo está lleno de puertas que pueden abrirse para el éxito.

La Argentina, recluida en el sur del continente americano, está lejos de los conflictos sangrientos y de la peligrosa reconfiguración del sistema de poder global. Quizás, el principal peligro al que estamos expuestos es el de sequías derivadas del cambio climático. Acabamos de vivir uno de esos eventos.

Pero también estamos entreabriendo una de las principales puertas del éxito: la bioeconomía, uno de los vértices de la transformación.

Sin el Estado, y en buena medida a pesar del Estado, el sector de la bioeconomía desplegó políticas de desarrollo a través de una institucionalidad privada, con organizaciones como Aapresid, CREA, PACN, las asociaciones de productores, como Maizar y ACSOJA, bolsas de comercio y de cereales y una impresionante cooperación entre los productores, la mayoría jóvenes, que incorporan innovaciones en equipamientos, genética, agricultura de precisión, economía circular, uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial. Contribuyen organizaciones públicas, lamentablemente debilitadas, como el INTA y el Senasa.

La clave de la cooperación entre los empresarios de la bioeconomía es que no compiten entre sí, en cambio reciben una extraordinaria presión competitiva del mercado internacional. Aun así, las retenciones, la multiplicidad de tipos de cambio, las restricciones a la exportación, los excesos impositivos y los déficits de inversión pública conspiran con lo que podría ser un crecimiento explosivo.

Para apreciar la dinámica del cambio, puede ser útil una anécdota: en el último Congreso de Maizar, la organización que agrupa a la cadena del maíz, Pedro Vigneau, – su ex presidente y actual colaborador de Fernando Vilella, el Secretario de la Bioeconomía– se presentó con un elegante traje azul comprado en EE UU.

La tela del traje fue hecha con azúcares fermentados derivados del maíz. Mientras la Argentina exporta commodities, en EE.UU. o en Brasil, buena parte de la producción agrícola se convierte en alimento para el ganado, aceite, combustibles o fécula. Y también en, pasta dentífrica, papel, cosméticos, telas y como ingrediente de miles de productos más.

Avanzar en la producción de esos miles de productos es integrar la industria a la cadena de valor de la bioeconomía. El camino detrás de la puerta entreabierta.

El sendero de la bioeconomía es también el de la solución de uno de los peligros que afecta a una parte de la humanidad: la incerteza sobre la seguridad alimentaria.

Con retenciones, multitud de tipos de cambio y una extraordinaria presión fiscal la senda podría parecer tortuosa, porque desde la Argentina no somos conscientes de los envidiables acuíferos subterráneos que tenemos. Y que, mientras hay países que desalinifican el agua de mar para cultivar y comer, nosotros salinificamos ríos enteros derivando agua dulce al océano.

Lo interesante es que los países preocupados por su seguridad alimentaria ofrecen miles de millones de dólares a la Argentina si el país se dispone a avanzar con proyectos de riego masivo para expandir la frontera agropecuaria.

Esa frontera se podría expandir más de un 20%, unas siete u ocho millones de hectáreas adicionales para la producción y, de paso, mitigar los efectos del cambio climático: no más sequías, riego.

Eso significa, además de producción agrícola, más producción de caños de acero que se hacen en el país, de maquinaria agrícola argentina y de todas las soluciones de la biotecnología y de las tecnologías de la información que ya están en acción con trabajo argentino.

En la medida en que la producción primaria avance en la cadena de valor agregado se van a sustituir los productos que todavía se fabrican con derivados del petróleo. Con la producción de bio materiales, se terminará de abrir la puerta. Eso supone más oportunidades para el pleno empleo con salarios altos. Un desafío para el Conicet y para el resto del sistema científico tecnológico.

Y, un tema no menor: la bioeconomía significa la descentralización del AMBA a favor de muchos polos productivos agro industriales en todo el país: federalismo de verdad.

Hay un par de condiciones, la primera es la capacitación de la mano de obra. Las puertas del éxito de la actual mutación frenética de la historia se atraviesan con educación.

a otra condición es asegurar la libertad de comercio, la estabilidad regulatoria, sin impuestos a la exportación, y evitando el retraso del tipo de cambio. El acuerdo necesario no es el de un circunstancial gobierno, debe abarcar el consenso de todas las fuerzas políticas relevantes, porque un paquete de mega proyectos de riego supone inversiones de largo plazo.

