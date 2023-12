Le quisieron robar plata por WhatsApp, se dio cuenta y se "burló" del estafador: "¿Vas a cambiar el calefón?"

Joven se enfrentó al estafador que le pedía miles de pesos desde el WhatsApp de su "viejo", le dio de probar de su propia medicina con un inesperado juego de palabras y abrió debate en redes.

En los últimos años, han crecido notablemente la cantidad de estafas virtuales. De hecho, según el estudio realizado por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), los fraudes treparon un 3000% entre 2020 y 2021. Además, destacan que dentro del rango atareo que más afectado se ve con este tipo de robos es la que compuesta por personas de la tercera edad o adultos mayores de 50 años que se vieron atravesados por la tecnología con la vida avanzada.

Pese a los múltiples beneficios que trajo WhatsApp en la vida de millones de usuarios de alrededor del mundo, también aceleró la creación de nuevas formas de fraude y engaños. Por este motivo, cada día, miles de cibernautas son víctimas de "phishing", una serie de técnicas utilizadas para hacerse pasar por una empresa o servicio de confianza; la estafa del alquiler, método consiste en solicitar un depósito; o la famosa suplantación de identidad.

Fue de esta manera que una joven usuaria de "X" (ex Twitter) compartió con sus seguidores que una persona se quiso hacer pasar por su papá y le pidió una abultada cifra de dinero, sin embargo, se dio cuenta de que le estaban tratando de robar e inició un insólito juego de palabras con el ladrón. La historia causó furor en la plataforma, decenas de individuos contaron su propia experiencia y generó un gran debate.

Esta insolidaria historia comenzó cuando la usuaria de "X" llamada Anita Rapp ("anaradoblep") recibió un mensaje de WhatsApp proveniente de su "viejo". En un primer momento, parecía todo normal porque le entabló una calidad conversación preguntándole "¿Cómo estás?", pero segundos después, dejó entrever el verdadero motivo de la conversación.

"Te iba a molestar porque necesito un favor. Capaz me salvas", preguntó el "padre" y ella respondió con gusto "Déjame adivinar... necesitas ayuda pensando regalos". Acto seguido, la joven pudo notar la primera incoherencia, dado que él le envió "Te pasas vos, eh" y continuó "Che, hablando en serio, necesito un favor".

"Tengo que hacer un pago por transferencia. ¿Tenés para prestarme 168 mil pesos y te lo devuelvo en un ratito?", indagó el supuesto papá y dejó entrever que se trataba de una estaba por usurpación de perfil. Ante este hecho, Rapp le siguió el juego y le preguntó "Epa, ¿Finalmente vas a cambiar el calefón? Vamos".

Mientras continuaba el diálogo con el estafador, la usuaria de Twitter comenzó a avisar a sus seres queridos, los cuales también habían recibido los inesperados mensajes. Sin embargo, para la mala suerte del ladrón, ninguno había caído en la trampa e incluso lo "jodieron" haciéndole creer que sí le iban a dar el dinero.

Tras delatar la verdadera identidad de la persona que le estaba hablando desde el número de celular de su padre, la joven aprovechó el momento para seguirle el juego. Entre memes de Los Simpson, le escribió "Anda, ¿le devolces el WhatsApp a este pobre tipo? Como amigos".

En pocas palabras le confirmó que si no le daba plata, no le devolvía la cuenta. Ante la respuesta incisiva, Anna le confesó "No puedo, tengo que comprar un calefón". Aquel mensaje concluyo el diálogo, ya que el estafador dejó de responder.

Esta impensada historia abrió un gran debate entre usuarios acerca de "Cómo roban cuentas de esta popular plataforma de mensajería instantánea" e incluso muchos dieron consejos para que esto no les suceda más. "Gente, pónganle PIN a su WhatsApp", sostuvo un usuario.

Asimismo, el hecho protagonizado por Rapp incentivo a que otros cibernautas contaran sus propios anécdotas y experiencia ante este tipo de estafas virtuales.