Catalina de Gran Hermano confirmó su affaire con el Cuti Romero

La participante de 31 años sorprendió a toda la audiencia del reality show tras revelarse que el futbolista es parte de su pasado.

La pediatra santafesina Catalina Gorostidi, participante de Gran Hermano 2023, reveló que estuvo con un futbolista campeón del mundo y su padre Adrián se encargó de confirmar que fue con Cristian Cuti Romero. En diálogo con el programa televisivo Entrometidos en la tarde, el exfutbolista Adrián Gorostidi se encargó de oficializar la noticia: "Sí lo conoció y salió con el chico cuando era un chiquilín, fue hace años". De esta manera, no dio indicios del momento específico, pero adelantó que su hija estuvo con el defensor de Tottenham Hotspur. Siguiendo con los detalles, el exfutbolista remarcó: "Yo entiendo el juego y creo que todo tiene un límite. No hay que ensuciar a nadie. Ni siquiera jugaba". Con esto último, podría haberse referido a que ya era parte del plantel de primera división, o bien que estaba en reserva y aún no lo habían hecho debutar. Estas imprecisiones siembran muchas dudas con respecto a la vida del Cuti Romero, quien comenzó la relación que aún mantiene con Karen Cavaller en 2018 y se casaron en 2020. Por otro lado, Catalina de Gran Hermano 2023 no empezó con el mejor pie con el público y corre peligro de ser la primera eliminada del reality show.