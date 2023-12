El incómodo momento de Gloria Carrá en la TV de Uruguay

La actriz manifestó su enojo por un compilado que relataba momentos muy traumáticos de su vida privada.

Gloria Carrá se encuentra en gira de prensa por Montevideo para promocionar el recital que ofrecerá con su banda Coronados de Gloria en Sala Zitarrosa, pero el tour no se le está haciendo nada fácil. Durante su paso por el magazine "La mañana en casa" en la jornada de este viernes, la artista la pasó muy mal, al punto que tuvo un fuerte cruce con el conductor del ciclo. Lo cierto es que Carrá estaba bastante molesta luego del vídeo de presentación, dado que el programa al aire una suerte de biografía de la actriz en la que incluyeron varios de los momentos más trágicos de su vida, como el suicidio de su padre, los intentos de suicidio de la madre y los episodios de abuso sexual que sufrió. "¡Qué fuerte!", dijo la actriz sobre el material luego de que se visualizara el video. Si bien la nota transcurrió con normalidad a cargo de Kairo Herrera y Petru Valensky, quienes preguntaron sobre su faceta artística sin volver a mencionar temas de su vida privada. Al finalizar la nota, la artista aclaró que "no está bueno que pasen un video así" y, aunque sostuvo que lo dicho en el material era cierto, consideró fuera de lugar que utilizaran esos datos de su vida privada para presentarla. Por supuesto, Gloria Carrá no fue la única indignada por la desubicación del magazine uruguayo. Varios espectadores se mostraron molestos por lo sucedido y uno de ellos lo expresó en redes, sin pelos en la lengua: "Nefastos".