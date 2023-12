El pedido de disculpas de Lola Latorre a Pampita tras los dichos de Yanina: "La madre que toca"

La joven que brilla en la pista el certamen dio la cara y aclaró que de ninguna manera piensa igual que su madre, Yanina Latorre.

Lola Latorre llegó este viernes a la pista del Bailando 2023 para bailar el reguetón hot, pero antes decidió pedirle disculpas a Pampita luego de los dichos de Yanina Latorre. Cabe recordar que la angelita -mediante de un vivo de Instagram- apuntó contra la modelo y la comparó con Lola: “Lo de Pampita me extraña un poco. Por ahí Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo. Pampita es una nena que fue persiguiendo un montón de sueños, como ser divina, vivir en Barrio Parque, vestirse de blanco, ser top... Lo logró, pero le costó”. Tras ser intensamente criticada en redes por el accionar de su mamá, Lola puso paños fríos al asunto: "Caro yo te quería pedir disculpas por lo de mi mamá", a lo que Pampita la interrumpió y enfatizó en que uno tiene "la madre que toca" y que "no se puede hacer nada", desligando de responsabilidad a la joven influencer. Pero la estudiante de Derecho siguió: "Esta semana estuve recibiendo muchas agresiones de muchas mujeres en las redes por algo que no dije y no pienso, entonces como soy la que da la cara acá, me gusta decirlo". "Yo te admiro un montón como mujer, como persona, como profesional, yo nunca dije nada y las cosas que están diciendo yo no las pienso. Muchas veces me adjudican cosas que les pasan a mis viejos, cosas que han dicho, si se pelean con alguien vienen y me lo reclaman a mí, como si uno por ser hijo pensara igual que sus padres", señaló la joven. Y agregó: "Por más que sean mis padres, hay cosas que no pensamos igual, por eso lo quería aclarar". "Me gusta ir de frente, no me gusta generar quilombos con nadie, por eso te quiero pedir disculpas", indicó Lola, tras lo cual Pampita volvió a tomar el micrófono y le dijo: "No me ofendí, no pasa nada, cualquier mamá con su hijo no es objetivo y defiende a muerte a su hijo, nos pasa a todos como mamá y la entiendo perfectamente en ese sentido, y bueno, ya está, no le dimos mucha importancia", sostuvo la top model.