Ferraro ratificó que el Gobierno buscará privatizar los trenes

El flamante ministro de Infraestructura habló de las reformas que llevarán a cabo con las empresas del Estado y la obra pública.

El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, confirmó que el gobierno de Javier Milei buscará privatizar las empresas de ferrocarriles en el marco de la desregulación de la economía que buscan los libertarios. “Hay que retirar al Estado de la economía”, sostuvo.

El exconsultor privado y exfuncionario menemista fue claro en torno a la voluntad de Milei de privatizar: “La orientación nuestra es: todo lo que pueda hacer el sector privado, que lo haga, y retirar al Estado de la economía. Ese es el vector con el cual trabajamos. Lo que sucede es que hay distintas formas de hacerlo y distintas actividades e industrias del ferrocarril”.

En ese sentido, Ferraro remarcó que “una cosa es el ferrocarril que transporta pasajeros y otra el de cargas”. “Y después está también una estructura que se quiso hacer en los ‘90. Cuando se privatizaron, se trató de traer el modelo europeo por el cual se creó una empresa que administre la infraestructura y otra que administre la operación ferroviaria. Eso estaba planteado así como un sistema que se llama open access, pero nunca se implementó. Es esto de que las vías estén a cargo de una empresa y que por ello cobre un canon a quien las use”, agregó a modo de pista sobre el posible modelo para la privatización que piensa seguir.

Sobre el actual modelo que aglutina a los ferrocarriles y su funcionamiento, Ferraro advirtió que “hoy está todo mezclado”. Se quejó de que “sobre esas dos estructuras, más otras que se crearon, se crearon empresas de empresas y sobre eso una empresa madre que se llama Ferrocarriles Argentinos”. “Todo eso que está por arriba es burocracia que se ha creado de una manera inútil y que encarece todo el sistema”, manifestó.

En diálogo con Radio Mitre, Ferraro confirmó que Milei dictará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el objetivo de “desregular la economía” y que se enviará un paquete de medidas que pasará por el Congreso: “La semana que viene va a ser una semana de novedades normativas y de leyes”.

Y detalló: “Hay un paquete que podemos ponerle el título de ‘desregulación de la actividad económica’ y hay otro paquete que tiene que ver con la reforma del Estado”.

“Hay mucho por hacer y el ánimo tanto del presidente como del gabinete es redoblar el esfuerzo para hacerlo lo más rápido posible”, afirmó.

En esa línea, Ferraro señaló que “en ambos casos tienden a liberar y reducir el costo del Estado y liberar de obstáculos tanto producido por el Estado como dentro de la actividad económica. Hay algunas que están vinculadas a facilitar que el sector privado tenga la posibilidad de ser el factor más dinámico en la inversión pública, sobre todo en obras de infraestructura”.

En este sentido, Ferraro tomó como ejemplo su cartera: “En el ministerio que tengo a cargo debe haber, entre empresas y gente de administración central, alrededor de 60 a 70 mil personas. No sólo eso invita a una tarea seria de racionalización, porque, como yo decía ,la burocracia, si uno deja correr, es un monstruo que se autoalimenta”.

“No es sólo un problema del costo a reducir, que a veces se lo sintetiza en eso, y está bien, porque hay mucho para reducir. Sino también buscar un modelo de gestión que sea eficiente”, agregó.

Sobre la privatización de empresas públicas, Ferraro indicó que “hay una subsecretaría específica dedicada a mapear las empresas que ya son sociedades anónimas con el capital en mano del Estado u otras que son sociedades del Estado. Mapearla significa hacer un diagnóstico, aquellas que son rentables ver la posibilidad de privatizarlas, aquellas que definitivamente no sólo no son rentables sino que no tienen sentido que existan, la intención es disolverlas y aquellas empresas que son deficitarias pero pueden llegar a estar en equilibrio, bueno, aplicarle una terapia de racionalización para llegar al punto de equilibrio”.

Acerca de la obra pública, el funcionario manifestó que el Gobierno busca “dar un giro de 180 grados en el rol del Estado y del sector privado en los proyectos de infraestructura”. Y afirmó: “para poder alcanzar niveles no solo de nuevos proyectos, sino de actualizar la infraestructura vigente, que no se hace una inversión desde los 90, no hay forma con el presupuesto del Estado de lograrlo”.

“Alcanzar un 5% del PBI, que es un poco la meta, solamente se puede hacer con inversión privada”, manifestó y precisó que “la primera oportunidad que hay de inversión es la actual infraestructura existente que fue de alguna forma impulsada en los años 90. Estamos hablando de centrales hidroeléctricas, estamos hablando de corredores viales, del Puerto Buenos Aires, de la hidrovía, de ferrocarriles de carga”.

“Volveremos a llamar a iniciativa privada para que nos presenten proyectos de modernización y actualización”, concluyó.