Guillermina Valdés sorprendió al revelar un dato de su separación de Marcelo Tinelli

La empresaria recordó el fin de su relación con el conductor en una entrevista.

Guillermina Valdés sorprendió al revelar en una entrevista con Socios del Espectáculo un dato de su separación de Marcelo Tinelli, quien actualmente está en pareja con Milett Figueroa.

“Los procesos en general son tristes pero siempre uno le desea lo mejor a la otra persona, más cuando la quiere y tiene un hijo en común”, dijo la empresaria tras ser consultada al respecto por el notero de eltrece.

“Somos vecinos y nos cruzamos un montón. A Milett no la conozco personalmente. Yo estoy re bien en el amor, él es muy diferente a mí, aprendo mucho y estoy entendiendo otro tipo de vínculo”, agregó sobre su relación con Joaquín Furriel.

Guillermina Valdes

Guillermina Valdés contó al programa matutino si le afecta o no ver a Marcelo Tinelli en pareja nuevamente con Milett Figueroa. “¿Cómo se maneja eso?”, indagó el movilero.

“Eso no es difícil, porque cuando uno en un punto suelta un vínculo, se termina con todo el amor que uno tiene. Siempre me pone feliz ver a mi exparejas, me llena de alegría y ellos lo saben porque siempre se los digo”, explicó.