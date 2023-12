El conmovedor sueño que Ximena Capristo tuvo con Silvina Luna y reveló en PH: "Fue emocionante"

La ex Gran Hermano recordó con mucho cariño a quien conoció dentro del reality. El vínculo como familia y su dura postura con Aníbal Lotocki.

La muerte de Silvina Luna conmovió a todo el país. Gustavo Conti y Ximena Capristo fueron sus amigos incondicionales que la acompañaron hasta el último día de su vida.

Los tres se habían conocido en Gran Hermano, cuando ingresaron como participantes del reality y allí conocieron la fama. Luego, comenzaron sus carreras actorales en el medio. En el caso de Luna, también incursionó como modelo, algo que venía haciendo ya en Rosario, su tierra natal.

Este sábado, invitada por PH, Podemos Hablar, Ximena Capristo recordó a Silvina Luna y confesó: "La sueño mucho, todo el tiempo". "Nosotras éramos muy amigas, ella venía a casa y se quedaba el fin de semana. Con mi marido eran mucho más amigos que conmigo, tenían una relación hermosa", agregó la actriz.

"Pude verla, nos despedimos. Fue muy fuerte verla en el hospital. La última vez que hicimos contacto me dijo que se iba a poner bien. 'Bueno, te esperamos gordi, dale salí'. Tenía la esperanza de salir adelante. La queremos como parte de la familia. Tenía mucha relación con mi nene, que me preguntaba '¿cómo está Silvina?' y después contarle ese día fue muy triste para él y nosotros", reveló Ximena.

Luego contó una anécdota impresionante: "La recuerdo todos los días, la sueño. Hace dos días, estábamos sentadas en una mesa. Me acuerdo que tenía una campera turquesa y le decía 'pero gordi, ¿vos nos ves?'". De inmediato, Andy Kusnetzoff quiso saber qué respondió Silvina en el sueño. "Ella me decía, 'sí, bolud*, los veo a todos'... fue re emocionante", respondió Capristo.

"La recordamos todo el tiempo. Está presente, está con nosotros. Fue durísimo, no pensás que una amiga tuya tan joven por una mala praxis... y que la Justicia sea tan lenta. No arruinó la vida de una mujer, nada más, arruinó la vida de muchas personas. Muchos no lo cuentan pero en algún momento ese desenlace con eso que tienen en el cuerpo no va a terminar bien", confesó La Negra sobre el acusado, Aníbal Lotocki, médico que operó a Luna y otras famosas como Pamela Sosa, Stefi Xipolitakis y Gabriela Trenchi, que lo llevaron a la Justicia mediante el abogado Fernando Burlando.

Luego, destacó: "Silvina siempre fue una mujer sana, quiero que eso quede claro. Porque él la hizo ver como que ella tenía ese problema genético y venía con ese problema". Con esas palabras, se refería a lo que en padecía Luna desde hace años como hipercalcemia e insuficiencia renal, detectados luego de las operaciones estéticas.