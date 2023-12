Sydney Sweeney brilla en la portada de Marie Claire mientras se prepara para el estreno de "Anyone But You"

La talentosa actriz de 26 años que ha conquistado la escena cinematográfica y televisiva, se roba las miradas como la estrella de la portada de diciembre de la prestigiosa revista Marie Claire en su edición australiana.

La protagonista de éxitos como "Euphoria" y "The White Lotus" demuestra una vez más su versatilidad y estilo, capturando la atención de los lectores con su elegancia y carisma en la portada de la revista de moda y lifestyle más reconocida.

La sesión de fotos,resalta la belleza y la sofisticación de la rubia, quien se ha convertido en un referente de estilo y talento en la industria del entretenimiento.

La actriz se encuentra en plena promoción de su próxima película, 'Anyone But You', donde comparte créditos con el carismático actor Glen Powell. La anticipación por este nuevo proyecto ha ido en aumento, y los fanáticos esperan con ansias ver la química en pantalla de esta pareja actoral.

'Anyone But You', una película que promete mezclar comedia y romance, marca otro hito en la carrera ascendente de Sydney Sweeney, que reflejó la portada de la revista en su perfil de la red social Instagram.