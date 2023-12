El desgarrador llanto de Williams por ir a placa

"El paisa" se quebró y relató cosas muy fuertes sobre su vida.

Williams se angustió y lloró desconsoladamente en el confesionario y ante sus compañeros luego de que Sabrina lo envíe a la placa de nominados de la casa de Gran Hermano.

Tras la decisión de la líder de la semana, el trabajador de campo fue a dialogar con GH y se mostró con optimismo de cara a la gala de eliminación.

“Tengo mucha fe. Estaba nervioso porque sabía que iba a quedar pero ahora estoy tranquilo y positivo”, comentó Williams, que lentamente comenzó a llorar y su voz a entrecortarse.

“Quiero cumplir el sueño que siempre tuve. Darle una buena vida a mi novia, tener mis cosas, un buen trabajo, una buena vida. Es que pasé por momentos muy feos y no me gustaría que el día de mañana formar una familia y que mis hijos pasen por la misma vida complicada que pasé yo”, declaró el Paisa en el confesionario.

“No estoy arrepentido de lo que soy. Estoy orgulloso de cómo me criaron mis viejos, que se rompieron el lomo por mí y por mis hermanos. Nos jodieron siempre con que termináramos la escuela. Yo no la terminé, me quedaron materias, pero la quiero terminar el día de mañana”, relató Williams.

“Nunca nos faltó un plato de comidas. Quizás un par de zapatillas o una remera, pero no hay nada más importante que un plato de comida y el techo”, aseguró el jugador de Gran Hermano sobre sus padres.

Tras salir del confesionario, Williams recibió el afecto de sus compañeros y les contó que se conmovió por lo que le dijo el ojo que todo lo ve.

El Paisa reiteró parte de lo que dijo en su charla con el dueño de la casa, asegurando que no le gustaría ser eliminado y volver a su vida anterior.

“Me tocó mi parte débil”, reconoció Williams ante las vicisitudes del juego de la casa más famosa.

La propia Sabrina se acercó a consolar al jugador al cual mandó a placa, y alegó que “la gente tiene que votar a quién saca”, sosteniendo que él no será eliminado del reality.

“Cuando llegamos de Corrientes a acá, llegamos sin nada. Fuimos a un puesto, porque mi viejo siempre trabajó en el campo, lo único que trajo mi mamá era una valijita y comíamos arriba del regazo. Teníamos que juntar huevos de bicharracos y comíamos bicharracos”, explicó Williams.

El correntino que vive en Olavarría escuchó que sus compañeros le decían que su vida ya había cambiado por entrar a Gran Hermano, pero enfatizó las dificultades de la vida del campo, diciendo que “nada alcanza” y que “te echan como perro”.