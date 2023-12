Diego Topa tuvo que desmentir su muerte: "Estoy más vivo que nunca"

Por tercera vez en aproximadamente cuatro años, Diego Topa fue dado por muerto y nuevamente salió a hablar. El actor se mostró enfurecido por la fake news.

En medio de las noticias del fuerte temporal que golpeó el AMBA, Diego Topa también se convirtió en tendencia. El actor y músico infantil fue, a través de las redes sociales, nuevamente dado por muerto. Es por eso que, cansado de dicha situación y enfurecido por la fake news salió a desmentir su deceso mostrándose más indignado que nunca. "Estoy más vivo que nunca. No puedo creer que es la tercera vez que me pasa esto, y no es nada divertido ni lindo. Sobre todo para mi familia y amigos, que no saben qué hacer. En este momento puede pasar cualquier cosa, y no está bueno", comenzó diciendo ante Lío Pecoraro y Fernando Piaggio para El Run Run del Espectáculo (Crónica), donde envió un video. Luego, sumó: "Mi mamá, por ejemplo, es diabética y le subió la glucosa... no está bueno. Hay muchos temas de los que ocuparse, y esto no es nada gracioso. Tuve que salir a desmentir porque todo el mundo pregunta, me llama mucha gente. Estoy bien y haciendo de todo". Hay que destacar que esta no es la primera vez que Topa sufre una noticia como esta. Por ejemplo, en 2019, también se transformó en tendencia por este hecho y, en su momento, compartió un video a través de redes sociales asegurando que estaba bien y que estaba en Ecuador a punto de hacer funciones.