Tenti sobre la canonización de Mama Antula: "Es una bendición muy grande"

El padre Mario Tenti remarcó que “el pueblo santiagueño tiene una devoción muy grande por ella”.

Días atrás se inauguró una plaza en honor a Mama Antula y en la oportunidad, el padre Mario Tenti habló con Noticiero 7, oportunidad en la que expresó su emoción desde el momento en que se anunció la canonización de María Antonia Paz y Figueroa. “Es una alegría inmensa para todo el pueblo argentino y sobre todo para toda la iglesia de Santiago”, aseguró.

“No tengo una explicación de porqué la imagen de Mama Antula y su testimonio de fe ha calado tan profundamente, no sólo en Santiago si no en todo el pueblo argentino. Hubo otros santos, como Brochero, por ejemplo, peor no han tenido la resonancia que ha tenido Mama Antula”, destacó Tenti.

Sobre la próxima canonización, el religioso destacó que “es una bendición muy grande la que estamos recibiendo. El pueblo umilde y sencillo de Santiago tiene una devoción muy profunda en ella. Eso se manifiesta en las peregrinaciones, en las fiestas patronales, en la cantidad de gente, en los bombistos, en la gente humilde, en los jóvenes... Es enorme la cantidad de jóvenes que veneran a Mama Antula desde el 2016 hasta hoy”.

“A partir de la beatificación, mucha gente la ha sentido nombrar pero no conoce su vida. Nuestra misión es esa, hacerla conocer para que la quieran, la valoren, para que la imiten porque ella ha dedicado su vida a hacerlo concoer y amar a Jesús”, expresó Tenti.