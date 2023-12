Los piqueteros desafían al Gobierno tras la amenaza de quitarles los planes sociales: “Vamos todos a la calle”

Eduardo Belliboni, uno de los referentes del Polo Obrero, ratificó la movilización del miércoles y dijo que con el congelamiento de los montos la ayuda va “a desaparecer por la inflación”.

El Polo Obrero, uno de los brazos piqueteros más combativos de la izquierda, calificó de “amenazas” el mensaje de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien aseguró que el Gobierno les quitará la ayuda social a los beneficiarios que corten calles.

“Los anuncios de la ministra Pettovello siguen el mismo camino que los de Milei en su asunción, los de Caputo y las recientes amenazas de Patricia Bullrich cuando anunció el protocolo de seguridad. Van en un camino de ataque, de amenaza a los trabajadores desocupados, aquellos que cobran un programa social, porque saben que vamos a encabezar una movilización el próximo 20 de diciembre, donde vamos a ser miles y miles de trabajadores y trabajadoras que vamos a salir a la calle en Buenos Aires y en todo el país”, dijo Eduardo Belliboni, uno de los referentes del Polo Obrero y voz de peso en la Unidad Piquetera, que reúne a más de 10 agrupaciones.

“La ministra anuncia medidas que no tienen nada que ver con la realidad social de miles de personas. Los planes están congelados, así que no es que los van a dar de baja producto de que alguien se movilice, lo cual es ilegal porque las personas tienen derecho a manifestarse bajo cualquier circunstancia, sino que van a desaparecer producto del proceso inflacionario que ya se cobró más del 50% del poder adquisitivo de ese programa social. En dos meses prácticamente desaparecen”, dijo el dirigente vinculado con la izquierda.

Y agregó: “Queremos denunciar además que los depósitos de los alimentos están vacíos, no se recibe alimento en los comedores populares hace meses y no hay ninguna perspectiva del pago del aguinaldo que correspondía para este año. Hay un ataque brutal a los trabajadores que además se los amenaza con sanciones y con represión. Repudiamos las declaraciones y ratificamos en todos sus términos la movilización del 20 de diciembre que cada vez crece más, con más organizaciones que convocan, con sectores del movimiento obrero que también están convocando y con la adhesión de movimientos de derechos humanos. No van a pasar con esta política de aplastamiento de los derechos de los trabajadores. Vamos todos a la calle el próximo 20″.

El miércoles los piqueteros se concentrarán a las 16 en el Congreso de la Nación y tienen previsto marchar hasta la Plaza de Mayo.