Copa Argentina: Central Córdoba enfrentará a Quilmes y Mitre a Belgrano

Se sortearon los cruces de 32avos del torneo en donde los dos equipos santiagueños buscarán avanzar ante el bonaerense y el cordobés. Conocé todos los cruces.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó, en el predio de Ezeiza, el sorteo de los 32avos de final de la 12ª edición de la Copa Argentina, en donde dos equipos de Santiago del Estero participarán buscando llegar lo más lejos posible. El rival de Central Córdoba será Quilmes, mientras que el de Mitre será Belgrano de Córdoba.

Si Central Córdoba logra ganar en primera ronda, su rival en los 16avos de final será el vencedor del cruce que sostendrán Estudiantes de La Plata y Argentino de Monte Maíz. Mientras que de pasar de fase, Mitre se medirá en la próxima instancia con Unión de Santa Fe o Gimnasia de Mendoza.

Cabe mencionar que de seguir en carrera los dos equipos de la provincia, el Superclásico de Santiago del Estero podría darse en los cuartos de final. También vale aclarar que Mitre podría medirse en octavos de final con River Plate.

Los rivales de los grandes

Boca Juniors debutará frente a Central Norte de Salta, equipo clasificado del Federal A, mientras que River Plate enfrentará a Excursionistas, recientemente ascendido a la Primera B.

Por el lado de Racing Club, su rival será San Martín de Burzaco e Independiente irá ante Deportivo Laferrere, también recientemente ascendido a la Primera B. Mientras, San Lorenzo debutará frente a Independiente de Chivilcoy, equipo del Federal A, y Estudiantes de La Plata, el flamante campeón del certamen jugará con Argentino de Monte Maíz, Córdoba, conjunto que también milita en el Federal A.

Cambios de estructura

La modificación más importante para la Copa Argentina 2024 tiene que ver con los clásicos, que en esta oportunidad irán por distintos lados del cuadro, por lo que Boca y River, Independiente y Racing o San Lorenzo y Huracán, por ejemplo, sólo se podrían cruzar en una hipotética final.

Boca, San Lorenzo e Independiente irán por el mismo lado del cuadro, mientras que River y Racing competirán en la otra llave.

Por esta nueva disposición, tanto Boca contra Independiente, como River contra Racing, sólo se podrán cruzar en las semifinales del torneo más federal del fútbol argentino.

El formato se mantendrá como en las últimas ediciones, con 64 equipos que competirán a partido único en sede neutral, a partir de la fase de 32avos de final.

En caso de superar la primera instancia, Boca se medirá en los 16avos de final ante el vencedor del duelo entre Almirante Brown y San Martín de Tucumán, ambos de la Primera Nacional. Mientras que River se enfrentará en la segunda ronda, si supera el debut ante Excursionistas, con el triunfador del duelo entre Sarmiento de Junín y Temperley.

Los cruces completos de los 32avos de final del certamen, todos en fechas, estadios y horarios a confirmar y ordenados por parejas (los ganadores se enfrentarán en los 16avos), serán los siguientes:

• Boca vs. Central Norte de Salta

• River vs. Excursionistas

• Racing vs. San Martín de Burzaco

• Independiente vs. Deportivo Laferrere

• San Lorenzo vs. Independiente de Chivilcoy

• Huracán vs. Villa Mitre de Bahía Blanca

• Estudiantes de La Plata vs. Argentino de Monte Maíz

• Gimnasia La Plata vs. Centro Español

• Rosario Central vs. Douglas Haig

• Newell’s vs. Midland

• Argentinos vs. Gimnasia y Tiro de Salta

• Vélez Sarsfield vs. Sportivo Las Parejas

• Lanús vs. El Porvenir

• Banfield vs. Ciudad de Bolivar

• Unión de Santa Fe vs. Gimnasia de Mendoza

• Colón de Santa Fe vs. Los Andes

• Talleres de Córdoba vs. Agropecuario

• Belgrano de Córdoba vs. Mitre

• Independiente Rivadavia vs. Argentino de Quilmes

• Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan

• Arsenal vs. Estudiantes de Rio Cuarto

• Defensa y Justicia vs. Atlético de Rafaela

• Deportivo Riestra vs.

• Barracas Central vs. San Miguel

• Atlético Tucumán vs. Defensores de Belgrano

• Central Córdoba vs. Quilmes

• Platense vs. Olimpo

• Tigre vs. Chacarita

• Deportivo Maipú vs. Juventud Unida de San Luis

• Instituto de Córdoba vs. Talleres de Remedios de Escalada

• Sarmiento de Junín vs. Temperley

• Almirante Brown vs. San Martín de Tucumán

La Copa Argentina tiene como máximo ganador a Boca Juniors, que la conquistó en cuatro ocasiones: 1969, 2012, 2015 y 2020; mientras que el segundo equipo que más títulos logró en la historia es River Plate, con tres torneos: 2016, 2017 y 2019.