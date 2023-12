El Gobierno habilitó una línea telefónica para que beneficiarios de planes sociales denuncien amenazas de dirigentes

La ministra de Capital Humano comunicó la noticia ayer y hoy fue reafirmada por el vocero presidencial. "Si alguien se siente amenazado por algún intermediario que sugiere que perderán sus beneficios si no asisten a la marcha, les instamos a llamar y denunciar", expresó.

Como antesala de la marcha piquetera convocada para mañana, el gobierno habilitó en las últimas horas la línea telefónica 134 para que beneficiarios de planes denuncien amenazas de los dirigentes sociales. “Todo aquel que se sienta amenazado por algún intermediario o puntero de que si van a la marcha no se les va a quitar el plan o, por la negativa, de que si no van a la marcha les sacan el plan, no les crean; llamen y hagan la denuncia”, señaló hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“Vamos a tomar cada una de las denuncias y van a ser atendidas y analizadas, caso por caso. No van a quedar en la nada. Tenemos la decisión de terminar con la intermediación como negocio”, destacó el funcionario en el marco de su habitual conferencia de prensa.

Y agregó: “La decisión es concreta, que aquel que necesita la ayuda la siga recibiendo, pero no estamos dispuestos a que el puntero, intermediario, el dueño de la organización, en el medio haga un negocio propio o le quite el beneficio al que más lo necesita. El negocio con los pobres se terminó en la Argentina”.

Ayer, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, anunció la habilitación de esta línea 134 cuando detalló, en un mensaje grabado, la política de gobierno nacional con relación a las movilizaciones sociales y el cobro de planes, y ratificó: “El que corte, no cobra”.

“Manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente por el territorio argentino para dirigirse al lugar de trabajo. Los que promuevan, instiguen, organicen o participen de los cortes, perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano”, sintetizó.

¿Qué es la línea 134?

Es un contacto telefónico del Gobierno para realizar denuncias anónimas bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Según información oficial, los operadores del número 134 recibieron en los últimos años denuncias de posibles situaciones de narcotráfico, personas extraviadas, ciberdelitos, trata de personas, crimen organizado, violencia institucional, tránsito aéreo irregular y desarmaderos ilegales, entre otros delitos.

Durante la pandemia, se recibieron denuncias sobre incumplimientos de la cuarentena obligatoria que el Estado dispuso para mitigar el impacto del coronavirus COVID-19.

Protocolo antipiquete

A principios de esta semana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que se utilizará un protocolo especial para la movilización de mañana, miércoles, al cumplirse un nuevo aniversario de los sucesos que terminaron con la caída del Gobierno de Fernando de la Rúa en 2001.

Según explicó en conferencia de prensa, las cuatro fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria) estarán habilitadas por la nueva disposición para intervenir en caso de bloqueo de caminos, piquetes o protestas que obstaculicen, total o parcialmente, la circulación del resto de los ciudadanos. A los integrantes de las citadas fuerzas se sumarán los miembros del Servicio Penitenciario Federal.

Como primera medida, la orden del ministerio es que los agentes intervengan directamente, respaldados por las nuevas disposiciones, cada vez que algún ciudadano, por el motivo que sea, no permita que el resto circule. “Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes, si hay un delito infraganti, de acuerdo a la ley de flagrancia”, informó la funcionaria.

“Se empleará la fuerza suficiente y será graduada en función de la resistencia”, alertó Bullrich. Así, la ministra reforzó el mensaje a las organizaciones que suelen protestar generando caos en el tránsito: esa modalidad de reclamo será combatida con la fuerza.

El mensaje en la aplicación Mi Argentina

Por otro lado, el gobierno reforzó su mensaje “el que corta, no cobra” también en la aplicación oficial “Mi Argentina”. Al ingresar, se puede leer el siguiente texto: “Queremos darte la tranquilidad de que si cumplís con la ley, vamos a cuidarte. Si sos beneficiario/a de un plan social, que nadie te obligue a cortar vías de circulación bajo amenaza de que vas a perderlo. Podés denunciar anónimamente al 134. Que tengas una navidad y un fin de año en paz”.