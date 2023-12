Martín Menem adelantó que el decreto con reformas económicas incluirá la derogación de la Ley de Alquileres

El presidente de la Cámara de Diputados también dijo que el paquete de proyectos llegará mañana al Congreso y planea que las comisiones comiencen a funcionar antes de las Fiestas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, adelantó que el anticipado decreto con reformas económicas será publicado esta noche y que incluirá la derogación de la ley de alquileres.

Tras participar de la reunión entre el presidente Javier Milei y los gobernadores, el diputado riojano conversó con la prensa parlamentaria y aseguró que esperan para mañana -o el viernes a más tardar- el paquete de leyes que incluirá como puntos más salientes la reforma del impuesto a las Ganancias y otras normas para “agilizar la economía”.

“Todavía no tenemos el texto definitivo, pero lo económico es lo prioritario”, dijo Menem ante las versiones sobre la inclusión de los proyectos de Boleta Única y eliminación de las PASO.

Menem aseguró que su intención es “tratar lo antes posible” todos los proyectos, por lo que apunta a conformar las comisiones a las que tendrán giro los proyectos -probablemente Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales- antes de que termine la semana para poder comenzar con las reuniones de trabajo antes de las Fiestas.

En ese sentido, confirmó que para la conformación de las comisiones se utilizará el sistema proporcional D’Hont en base a los bloques. Esta moción votada en la sesión en la que Menem fue electo presidente del cuerpo con el apoyo de Unión por la Patria y el PRO generó malestar en los bloques más chicos, que denunciaron que principalmente beneficiará al peronismo (que es la primera minoría). La oposición proponía aplicar la proporcionalidad en base a “grupos de bloques” o espacios políticos, para así agrupar a los diferentes partidos de la oposición en detrimento del kirchnerismo; tal como Victoria Villarruel hizo en el Senado.

Si bien reconoció que todavía no comenzó la negociación formal con los otros bloques, dado que no se conocen los detalles finales de los proyectos, el presidente de la Cámara explicó que ya tuvo contactos con los principales referentes de la oposición. “Hay clima de acompañamiento”, resumió, aunque reconoció que el peronismo y la izquierda “probablemente no van a apoyar nada”.

En el marco del plan de austeridad impulsado por Milei, Menem confirmó que todos los gastos de la Cámara baja “están en revisión” y adelantó que “pondrá sobre la mesa” la idea de congelar las dietas de los legisladores como gesto hacia la ciudadanía.