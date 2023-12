Vélez avanza para contratar a Gustavo Quinteros como nuevo DT

El club quiere al ex DT del Colo Colo para la temporada 2024.

Gustavo Quinteros, desvinculado el pasado viernes de Colo Colo de Chile, está encaminado a convertirse en el sucesor de Sebastián Méndez en la dirección técnica de Vélez Sarsfield, luego de que Gabriel Milito declinara esa posibilidad.

Si bien Quinteros ya mantuvo contactos con la nueva dirigencia velezana encabezada por Fabián Berlanga, no es el único candidato, ya que el flamante presidente del club de Liniers anticipó hoy en TyC Sports que le gustaría el retorno a la institución de Julio Vaccari, con contrato en Defensa y Justicia.

"No me gusta ir a buscar técnicos que estén trabajando, pero si Julio llegaría a estar interesado que me dé una señal", expresó Berlanga.

Quinteros, de 58 años, registró pasos por la dirección técnica de los seleccionados de Ecuador y Bolivia (inclusive se nacionalizó en este país).

De concretarse su incorporación a Vélez sería la segunda vez que dirigiría en la Argentina, ya que este santafesino nacido en Cafferata el 15 de febrero de 1965 estuvo al frente de San Martín de San Juan en la temporada 2006-2007.