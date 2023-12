La sentida despedida al Dr. Ick en Libertad de Opinión: “Se fue un gran hombre, sensible, generoso y emprendedor como pocos”

El periodista Rogelio Llapur recordó la amistad que entabló con el fallecido empresario durante más de 30 años. Palabras muy emotivas, en un día triste para la familia de Canal 7.

Este martes 19 de diciembre falleció el empresario Nestor Ick y en el programa Libertad de Opinión, su conductor Rogelio Llapur lo despidió con sentidas y emotivas palabras. Quien fuera el director de Canal 7 tuvo una exitosa carrera empresarial y una loable tarea en los ámbitos cultural y social.

“Falleció hoy a la tarde el Dr. Nestor Carlos Ick. Es muy difícil despedir a un amigo. Todo este conjunto de medios llora su partida. Se podría hablar mucho de la vida empresarial del exitoso empresario que ha sido, al crear no sé cuántas empresas que hoy dan trabajo a más de cuatro mil santiagueños que hemos encontrado en esas empresas el respaldo de siempre, absolutamente en blanco, sin que haya ni un empleado en negro. Para el doctor Ick, el cumplimiento de la ley, como abogado exitoso que era, era irrenunciable”, comenzó relatando el periodista y conductor del programa.

A la vez, Llapur recordó cuando el doctor Ick lo convocó para conducir el programa Libertad de Opinión, hace ya 30 años cuando todavía era un periodista que se desempeñaba en el ámbito deportivo. “Siempre fue mi amigo. Hace treinta años me convocó a su escritorio cuando todavía era un periodista deportivo para conducir Libertad de Opinión. Me trató con absoluto respeto y cariño. Nunca fue mi jefe, siempre fue mi amigo en el que encontré apoyo, consejo, en el que encontré una enorme generosidad, conmigo y con mucha gente. Al que recurrí cada vez que necesité algo. Doy fe que no lo hizo sólo conmigo, sino con mucha gente. A cada uno trató siempre con respeto. La confianza, el respeto, cariño y libertad con la que me trató, siempre se lo voy a agradecer”, añadió.

El periodista también mencionó la destacada labor en el ámbito cultural y social, a través de las fundaciones Hamburgo y Santiago del Estero, en el que brindaba ayuda y asistencia a los más necesitados.

“Ese hombre sensible y generoso, llevó a cabo una actividad que no sólo enriqueció la cultura de Santiago sino que también tuvo una fuerte acción social para aquellos que más lo necesitan, conducidas por él en silencio, lo hacía por su sensibilidad de hombre de bien. El Dr. Ick fue un hombre de familia, aferrado a su esposa, a sus hijos y a sus nietos, a los que amó profundamente. Se ha ido un gran hombre, sensible, generoso, emprendedor como pocos. No es fácil despedir a un amigo y eso siempre es lo que significó Nestor Ick para mí", puntualizó.