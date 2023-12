Más problemas para Gérard Depardieu: una periodista española lo acusa de haberla violado en 1995

Los hechos se habrían producido durante la realización en París de una entrevista a cuenta del estreno de la película "El coronel Chabert".

La periodista y escritora española Ruth Baza ha presentado ante la policía de Málaga una denuncia por violación contra Gérard Depardieu por unos hechos ocurridos en París en 1995, donde acudió para entrevistar al actor francés.

Fuentes policiales de Málaga han confirmado a EFE que la denuncia se presentó la semana pasada, tal y como adelantó hoy el periódico La Vanguardia, en España.

Baza ha denunciado que en 1995, cuando colaboraba para la revista Cinemanía, viajó a París para entrevistar a Depardieu con motivo del estreno de El coronel Chabert (Yves Angelo, 1994).

"De repente noté su mano en mi pecho y después en la entrepierna, no podía moverme, desconecté de mi cuerpo porque me había invadido. No sentía nada, solo recuerdo el olor a alcohol y nicotina en mi boca, no sé cuánto duró", ha explicado Baza a La Vanguardia, donde asegura que el actor la penetró con sus dedos.

A su regreso, la periodista habló con el entonces director de la revista Javier Angulo pero sin revelarle lo que había ocurrido. Y durante casi 30 años olvidó lo sucedido hasta que el pasado mes de abril empezó a recordarlo al leer las noticias sobre la denuncia de 13 mujeres contra Depardieu.

Angulo ha señalado a EFE que Baza le contó al regresar de París que la entrevista había sido "muy desagradable" y que el actor hasta le había lanzado un casco de moto a la cabeza.

"Venía traumatizada", recuerda Angulo, a quien Baza no quiso contar los detalles de lo ocurrido, que calificó de "maltrato", aunque nunca dijo que se tratara de ningún tipo de agresión sexual.