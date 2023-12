Se renueva la cartelera del Cine Renzi con el thriller argentino “La burbuja”

Cabe destacar, que desde la dirección de cine se informó que los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero el mismo permanecerá cerrado.

El Cine Teatro Municipal Renzi dependiente de la Secretaría de Comunicación renueva su cartelera desde el jueves 21 hasta el miércoles 27 con el estreno del thriller argentino “La burbuja” y “Aquaman y el reino perdido”.

Como parte del Espacio INCAA, “La burbuja” es una película de suspenso de producción argentina ambientada en la época más severa de la pandemia de COVID-19, cuenta la historia de Daniela y Jorge, quien junto con sus dos hijos pequeños van a visitar al padre de ella, que vive en un casco de estancia en un pueblo y cuya salud está deteriorada. Son tiempos pandémicos, de barbijo y restricción y luego al llegar a la casa, que está bastante aislada, encuentran que el padre está peor de lo esperado, lo que obviamente profundiza la preocupación de Daniela. Tras algunos días de angustia y soledad, donde los noticieros dan cuenta de algunas situaciones extremas de protestas y violencia en Buenos Aires, la luz se corta. No es un corte normal, es una crisis energética que pronto Jorge, el encargado de conseguir alimentos, anuncia que es de todo el territorio nacional, con focos de violencia por todos lados.

Afortunadamente, la familia tiene refugio en el aislamiento del lugar pero la supervivencia pasa a ser el objetivo principal de su existencia y crean un arriesgado plan para irse del país. Los acontecimientos posteriores van enturbiando aún más la trama hasta un desenlace impactante e inesperado. Podrá verse en horario de las 20.

En “Aquaman y el reino perdido” se cuenta la historia de Black Manta quien tras no poder derrotar a Aquaman e impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para derrotarlo de una vez por todas. Esta vez Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman, y al mundo, de una destrucción irreversible. La misma tendrá funciones a las 16, 21.30 y 23.45 horas.

Finalmente, la película de fantasía “Wonka” se centra en los primeros días del excéntrico chocolatero y los retos que tuvo que pasar para llegar a ser el mejor del mundo. Podrá verse a las 14 y 18.05 horas.

Cabe destacar, que desde la dirección de cine se informó que los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero el mismo permanecerá cerrado.