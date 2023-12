Perder una final de Libertadores ante el clásico rival o descender: qué contestó el Beto Alonso

El ídolo de River sorprendió con su respuesta sobre la polémica instalada entre los dos grandes del fútbol argentino.

El debate no termina nunca. Es probable que dure hasta el fin de los tiempos futboleros. La pelea entre hinchas de River y de Boca sobre qué es peor, si perder una final de Libertadores contra el clásico rival (Madrid 2018) o descender a la B Nacional, trascendió camisetas y generaciones. Pero ahora tomó relevancia la voz de un histórico que se caracterizó no solo por su amor a la banda roja, sino también por chicanear al Xeneize. Se trata de Norberto Osvaldo Alonso, quien lanzó que en su mesa "no se habla" sobre lo sucedido en 2011.

Consultado por el youtuber Ezzequiel sobre cuál de los dos sucesos deportivos, quizás los más trascendentales para la historia del Superclásico, dolió más, el Capitán Beto, como lo apodó Luis Alberto Spinetta en el famoso tema del disco "El jardín de los presentes", fue contundente y sentó su postura. "En mi mesa no se habla del descenso", disparó.

El Beto siempre estuvo conflictuado con la situación que vivió el club luego de caer en la Promoción contra Belgrano de Córdoba en el Monumental el 26 de junio de 2011, que determinó que debía jugar por, al menos, un año en la segunda categoría del fútbol argentino. De hecho, él mismo confesó que lo tuvieron "que internar en el (hospital) Fleni por un problema en el corazón".

Además, el otrora mediocampista del Millonario se negó a nombrar a Daniel Passarella, presidente durante aquella lúgubre época, y se refirió a él como "el seis" en una charla con Radio La Red en 2021. "No... pará... no. No me lo nombrés... me estoy agarrando los huevos", tiró, picante, y añadió: "No hablo de la B. No me gusta perder con Boca. Creo que el Negro (NdR: Jota Jota López, entrenador de River en el Clausura 2011) tendría que dar más explicaciones, lo llamé muchas veces y no me atendió. Tiene que explicar por qué se puso la camiseta de Boca. Yo con la mejor lo invité a cenar, con Mostaza (Merlo), con el Pato (Fillol), con todos. Tenemos una amistad. Yo conocía al padre de Jota Jota, él conoció a mi viejo".

Alonso ponderó al River campeón de la Intercontinental 1986

El exvolante campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial 1978 rememoró la hazaña que logró en el Millonario en 1986, cuando levantó la triple corona (Libertadores, Interamericana e Intercontinental): "Éramos un equipazo. Ese equipo le jugaba a cualquier selección y le ganaba. En cada momento teníamos una final. Tuve la fortuna de ganar esos dos campeonatos con unos compañeros con los que se podría ir a la guerra".

Respecto al Steaua Bucarest, rival en la final de Japón cuyo equipo luego alimentó a la Selección de Rumania de Estados Unidos 1994, el Beto analizó: "Venía de ganarle al Barcelona. Algunos jugadores de ellos dejaron afuera a la Selección Argentina. En ese entonces eran fuertes. Solo los de Boca le quitarán el precio, pero los de River tienen esa copa bien arriba. Si la perdíamos iban a decir que éramos gallinas. Todas mentiras. Fuimos justos ganadores. A cualquiera le ganábamos, al Real Madrid, a Barcelona y a Brasil".

El elogio a Nicolás de la Cruz: "Es un jugadorazo"

El ídolo riverplatense se sacó el sombrero con el uruguayo, que está muy cerca de ser vendido a Flamengo de Brasil por 16 millones de dólares, el monto de la cláusula de rescisión. "Es un jugadorazo", tiró, y destacó su polifuncionalidad: "Para mí es el mejor en mí puesto, aunque él juega de todo".

Se calcula que, en los próximos días, el volante terminará de hacer el papelerío necesario para convertirse en jugador de Mengao, aunque su representante, Francisco Paco Casal, y el vice del club, Marcos Braz, ya estuvieron reunidos en Uruguay y acordaron un contrato por cinco años.