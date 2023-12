Preocupación en Jujuy y el norte argentino por las retenciones que agravan la cadena del limón

Fue excluida de la eximición del impuesto a las exportaciones. Jujuy vende al exterior el 50% de su producción.

La cadena del limón fue otro de los sectores de las economías regionales que fueron excluidas del quite de retenciones dispuestas por el Gobierno nacional. Luego del reclamo de varios referentes por la extensión del 15% de retenciones a las exportaciones, el sector no integró el listado de excepciones, que afectaría también a Jujuy que viene con dificultades por los costos de insumos, las condiciones climáticas y la disparidad cambiaria ahora superada.

"Afecta la cadena del limón que no fue excluido del régimen del 15% de retenciones. Todas las otras cadenas fueron excluidas, el limón todavía no. Acnoa (Asociación Citrícola del Norte Argentino) y Federcitrus (cámara de productores citrícolas) están haciendo las gestiones pertinentes para que no esté esa cadena, con las retenciones que le impuso el gobierno", explicó Daniel García, productor y consultor del sector en Jujuy.

Expresó que hasta ahora el sector no tenía retenciones, aunque sí pesaba la disparidad cambiaria que repercutía en los costos de importación de productos químicos, ya que casi todos son importados. Explicó que actualmente si bien esa brecha se modificó a un 10 o 15%, con la retención se volvió a la situación anterior.

Estas retenciones complican al sector, porque están lejos de sus competidores por los costos, ya que son más altos. "Si sacaran las retenciones quedaríamos en paridad de condiciones de competir, y lo único sería el flete, pero eso es de acuerdo a la ubicación con respecto al mercado de destino; pero ellos no tienen retenciones, diferentes tipos de cambio, así que hoy están en mejores condiciones que nosotros", explicó.

Según informa El Tribuno de Jujuy, la competencia en materia de exportación es Sudáfrica en el hemisferio sur, Turquía y España, que se solapa con la producción del hemisferio sur, pero más que nada es Sudáfrica, ya que creció y le quitó a Argentina muchos mercados en los últimos siete a ocho últimos años, y debido a la falta de competencia.

En Argentina, el 90% del limón se exporta fresco o en subproductos industriales. La crisis es tal que en Tucumán, el mayor productor de la región, ya se van arrancando más de 15.000 has de limón y no se van renovando, con lo cual se está perdiendo superficie.

"En nuestra provincia (Jujuy) si bien hay algunos emprendimientos donde se está plantando, diría que es más para mantener la superficie más o menos joven, porque hay mucha merma de producción por la edad de las plantaciones, por el clima", explicó el especialista.