Santa Fe: le suspendieron el celular y la licencia de conducir por no pagar la cuota alimentaria de su hijo

El fallo resolvió que se trata de un caso de “violencia económica y patrimonial para la mujer”. Ocurrió en la ciudad de Rosario.

Ante una deuda alimentaria impaga, el Tribunal Colegiado de Familia N° 7 de Rosario, decidió suspender el servicio de telefonía celular del deudor y la retención de su licencia de conducir, así como también la prohibición de renovarla. Su ex pareja y madre de su hijo lo demandó y el fallo resolvió que se trata de un caso de “violencia económica y patrimonial para la mujer” y que, para el niño significa “un derecho humano fundamental, el derecho a los alimentos”.

En cuanto a la situación inicial, la abogada de la parte litigante, Ruth Ferrer, explicó: “A principios del año pasado se acercó al estudio una mujer que manifestó haber llegado a un acuerdo con su ex pareja, lo habían hecho judicialmente. Ahí establecieron de común acuerdo el pago de la cuota alimentaria y un índice de ajuste que acompañe”.

Como el pago de los alimentos no se cumplió, decidieron realizar un nuevo pedido donde se condenó al padre deudor a pagar la cuota con aumento en un 70% del salario mínimo, vital y móvil. “Lo que debe primar es el interés superior del menor que tiene derecho a alimentarse. Esta persona no paga absolutamente nada”, manifestó Ferrer.

Con respecto a la resolución del fallo, la abogada, contó: “Nosotros pedimos que se lo inscriba en el Registro de deudores alimentarios morosos, que se le retire la licencia de conducir y que se le impida obtener una nueva de cualquier otra categoría. También se pidió la suspensión del número telefónico y que ninguna de las compañías le entregue un número nuevo”.

Ferrer reveló que tuvo casos “donde los padres pidieron ser despedidos de sus trabajos para no pasarle la cuota a sus hijos”. En este marco, visibilizó en muchas audiencias una problemática que tiene que ver con que los padres repiten “yo no le voy a dar plata a mi ex mujer”, y que “en realidad la plata es para alimentar a sus hijos”.

Según publica La Capital de Rosario, así como se mostró en el fallo, el incumplimiento de la cuota alimentaria implica también una violencia para la mujer. De esta manera, la abogada indicó: “Se está violentando a la mujer que debe hacer el triple de esfuerzo para poder ser ella misma el sostén de la familia. Al tener que salir a trabajar debe contratar a una niñera para que cuide al niño y una gran parte de los ingresos va destinado al pago de esa niñera”.

Y finalizó: “Entre la justicia y los profesionales tratamos de aportar ideas y lograr de alguna manera poder proponer acciones para que estos padres cumplan con la cuota alimentaria que le corresponde a sus hijos. Acá lo que está en peligro y lo que se trata de proteger es el interés superior del menor y su derecho a ser alimentado”.