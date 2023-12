"Mucha gente la va a pasar mal": el lamento de Flor de la V por la situación económica del país

Florencia de la V afirmó que no ve clima festivo para Navidad y declaró: "Hace muchos años no sentía lo que está pasando ahora".

Florencia de la V analizó la situación económica del país y se mostró triste por la gente más afectada a raíz de los ajustes del gobierno de Javier Milei. En conversación con Moskita Muerta y Nilda Sarli para el ciclo Por si las Moscas, De la V, dijo: "Estos días los vivo con bastante tristeza. Porque no veo clima festivo ahora que se acercan las Fiestas. Pasamos por un montón de situaciones y de gobiernos, pero hace muchos años no sentía lo que está pasando ahora, la tristeza en la calle, la incertidumbre...". Y agregó: "Hace tiempo que los salarios vienen bajando muchísimo. La gente está preocupada y eso me produce angustia. Porque yo me considero una privilegiada que va a tener qué poner en su mesa de Navidad, pero tengo la sensación de que mucha gente la va a pasar mal". "Eso es algo que se siente y mucho. Es difícil analizar la Argentina porque son muchos años. La inflación fue subiendo y los salarios bajaron cada vez más. Es inevitable escapar a esta realidad que nos invade y nos atraviesa a todos, en mayor o menor grado", finalizó.