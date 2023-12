La CGT marchará el miércoles a Tribunales y evalúa convocar a un paro general contra el megadecreto de Milei

“No vamos a tolerar el ataque a los derechos laborales, sociales y a la seguridad social”, advirtieron los líderes sindicales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizará el próximo miércoles a Tribunales para entregar un pedido ante la Justicia, para que determine la inconstitucionalidad del mega DNU del presidente Javier Milei, que incluyó, entre otras reformas, modificaciones de leyes laborales. Para el jueves convocó a una reunión confederal para discutir la realización de un paro general y en qué fecha se haría.

Las presiones crecen desde las bases sindicales, que reclaman que la cúpula de la central obrera se ponga a la cabeza de la convocatoria. “Hay posibilidad de paro”, confirmó este jueves Omar Plaini, secretario general de los canillitas.

Gerardo Martínez, líder de la Uocra, consideró que “el decreto no guarda los conceptos jurídicos del artículo 99, porque no tiene necesidad y no tiene urgencia y al no guardar ni necesidad ni urgencia tiene que darse al debate parlamentario, ley por ley”.

En el mismo sentido, se expresó Héctor Daer, titular de la CGT, que pidió que Milei “retrotraiga el DNU y que mande los proyectos de ley para ser tratados en el Legislativo”. Aunque aclaró: “No vamos a tolerar el ataque a los derechos laborales, sociales y a la seguridad social”.

“Desde la CGT el tema tiene que manejarse con sintonía fina, debemos analizar todo con constitucionalistas y trabajar en dos aspectos: movilización y actuar dentro de la sincronización con el marco jurídico y en respeto del valor republicano”, dijo el secretario de la Uocra.