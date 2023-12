Enzo Pérez se despide de River y jugaría su último partido en Santiago del Estero

El experimentado volante habría tomado la decisión de no continuar en el Millonario y el Trofeo de Campeones sería su despedida.

Enzo Pérez ya habría tomado la decisión respecto a su futuro futbolístico y no sería la que los hinchas de River estaban esperando.

El mendocino tendría pensando alejarse del Millonario y, de esta manera, el encuentro de este viernes frente a Rosario Central, por el Trofeo de Campeones, sería su último partido en la institución.

El contrato del volante vence a fin de año y todavía no había señales respecto a si iba a seguir o no, aunque en las últimas horas la información que surgió es que ya habría anticipado que no continuara. Es más, se especula con que su familia llegue a Santiago del Estero para la despedida.