¿Camila Homs, embarazada?: la palabra de su madre Liliana

Camila Homs, ex de Rodrigo De Paul, hace unos meses comenzó una historia de amor con José Sosa, el futbolista de Estudiantes. Al parecer, todo indicaría que están esperando su primer hijo. No hay dudas que cada día que pasa se los ve más enamorados. Tal es así, que hace algunas semanas Estudiantes se consagró en la Copa Argentina y Homs estuvo ahí, pero el acompañamiento es recíproco ya que él la acompaña a eventos. No obstante, fue la exesposa del futbolista, Carolina Alurralde, quien se refirió al embarazo en Socios del Espectáculo: “Camila Homs está ‘re contra’ embarazada de José Sosa. Me enteré que se van a vivir juntos, que ya alquilaron una casa, que van a compartir las familias, que van a hacer una unión”, reveló. Ante esto, la madre de Homs, Liliana Fontán, sostuvo: “Me llevo re bien con Cami. Puede ser que se vayan a vivir juntos”, comenzó diciendo. Luego, aportó sobre el embarazo: “No, por favor. Ya tengo cuatro nietos. No tengo idea... ¡Me lo hubiera dicho! ¿Cómo no voy a saber yo?".