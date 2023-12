El Boxing Day en la Premier League se jugará el martes: qué es y por qué se conmemora

Como cada 26 de diciembre, la mejor liga del mundo duplica su vertiginosidad ante la falta de fútbol por el parate invernal en Europa.

Cuando todo el mundo frena su actividad futbolística, cuando algunos se toman vacaciones y otros empiezan a planificar el año entrante, la Premier League duplica su característica vertiginosidad y rompe con su típico Boxing Day ante la falta de partidos durante la semana de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Como cada año, este martes 26 de diciembre se celebrará esta festividad en Inglaterra buscando promocionar las donaciones (en cajas, por eso su nombre) a los que menos tienen. Justamente, esta fecha coincide con el Día de San Esteban, un mártir cristiano que se encargaba de repartir comida entre los miembros más pobres de la comunidad de la iglesia primitiva.

Desde la temporada 1888/89 que se disputan varios partidos este día del calendario, por lo que muchas veces se replican imágenes como aquella, en la que los hinchas asisten a los estadios vestidos acorde a la ocasión.

Si bien existen diversas teorías, la mayoría coincide en que data de la Edad Media. Se cree que nació como consecuencia del acto de los nobles de regalarles cajas de Navidad con comida a sus súbditos. En aquellos años, además, se cree también que los sacerdotes exponían cajas con donaciones de caridad.

Otra de las teorías populares indica que los trabajadores acudían a su puesto de trabajo con una caja en la que el patrón les depositaba dinero. Al final del día, los empleados se repartían ese monto, en algo que sería una especie de aguinaldo.

Newcastle abrirá la gran jornada cuando reciba a Nottingham Forest a las 9.30 (hora de Argentina). Las Urracas no le quieren perder pisada al lote superior de la tabla, mientras que su rival necesita sumar para escapar de la zona roja.

A las 12, la acción comenzará a hacerse frenética con dos duros partidos. Bournemouth se enfrentará a Fulham en un duelo de mitad de tabla al mismo tiempo que Sheffield United choque con Luton Town, ambos en zona de descenso.

El otro de la zona de relegación, Burnley, será local del escolta Liverpool a partir de las 14.30 en el Turf Moor y cerrarán con el plato fuerte del día el Manchester United de Alejandro Garnacho ante el Aston Villa de Dibu Martínez a las 17 en Old Trafford.

Programación:

Martes 26

09:30 - Newcastle United vs. Nottingham Forest

12:00 - Bournemouth vs. Fulham

12:00 - Sheffield United vs. Luton Town

14:30 - Burnley vs. Liverpool

17:00 - Manchester United vs. Aston Villa

Miércoles 27

16:30 - Brentford vs. Wolverhampton

16:30 - Chelsea vs. Crystal Palace

17:15 - Everton vs. Manchester City

Jueves 28

16:30 - Brighton vs. Tottenham Hotspur

17:15 - Arsenal vs. West Ham United