La llamativa reflexión de Nati Jota sobre los duelos y las desilusiones en el amor

Sin nombrarla, la conductora le habló directamente a una persona con la que soñó construir un sólido vínculo.

Nati Jota volvió a sorprender a sus seguidores de Instagram al compartir a través de sus stories una profunda reflexión sobre los duelos y las desilusiones. Sin nombrarla, la conductora de Sería Increíble le habló directamente a una persona con la que soñó construir un sólido vínculo.

“Frente a lo gris del domingo, recordar cuando todavía todo podía pasar...”, arrancó Nati, al pie de una selfie en la que se la ve luciendo un look total black, con gesto pensativo y algo triste. “Extraño eso, la infinitud, la posibilidad. Vos eras solo el móvil de un sueño, pero podías ser cualquier otro. Pero el sueño, no. A veces, es muy fácil reconocer cuando se duela una ilusión y no a una persona”, siguió.

Antes de cerrar, hizo una tajante aclaración. “Duele igual... Pero es todo solamente mío, mucho más fácil de curar... Y tu nombre, se borra de la arena mucho más rápido...”, cerró Nati, a corazón abierto. ¿A quién le hablará?

Tras publicar una historia en la que explica con humor su situación sentimental, un seguidor le respondió a Nati Jota y ella lo retrucó.

“Si debes estar tiesa para que no te dejen por ahí no es”, dijeron a la influencer y ella le contestó: “No me digas que no estoy siendo un libro de autoayuda certificado”.

“Si no una tipa que hace lo que puede. Igual, a veces pienso que estoy un poco loca y entiesarme un poco no es solo por el otro, sino que estaría un poco bien para mí”, cerró.