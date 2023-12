La ex manager del rapero venezolano Canserbero confesó haberlo asesinado

El músico, activista y rapero fue encontrado muerto en extrañas circunstancias en 2015. Durante años, el caso había sido caratulado como suicidio.

Este martes 26 de diciembre de 2023 se produjo un vuelco gigantesco en el caso de la muerte del músico, activista y rapero venezolano Canserbero, una de las voces más prolíficas de la música independiente en Latinoamérica, que fue encontrado muerto en extrañas circunstancias el pasado 20 de enero de 2015 junto a su amigo Carlos Molnar.

La Fiscalía de Venezuela finalmente determinó que Natalia Améstica, ex mánager de Canserbero y pareja de Molnar los asesinó a puñaladas tras haberlos drogado con la ayuda de su hermano Guillermo. La mujer realizó una declaración mediante un video donde confiesa el delito y además proporciona espeluznantes detalles del hecho.

Camino a la confesión

Cabe recordar que el caso había sido reabierto en noviembre de este año y varios sospechosos habían sido detenidos, entre ellos Natalia Améstica y su hermano Guillermo, acusados de falsa atestación y obstrucción de la administración de justicia, pues se creía que su declaración de ese entonces estaba alejada de la realidad.

Así mismo, mostró un video del momento exacto en el que la exmánager del artista venezolano confesó los hechos y no solo eso sino que detalló qué fue lo que verdaderamente pasó en el lugar de los hechos y también qué ocurrió después, ya que se montó toda una escena del crimen falsa para que parezca que ambos fallecidos habían peleado.

La verdad de los hechos

Según contó Natalia, ella drogó a Canserbero y a Carlos Molnar con un té mezclado con Alpram para conseguir dormirlos. Mientras estaban en el proceso de caer rendidos, el que era su pareja se levantó mareado y se le acercó, así que tomó un cuchillo y lo atacó en el brazo, cuello y espalda, todo bajo la mirada del cantante, quien aún no se dormía. Luego Natalia se acercó a Canserbero, quien no podía moverse, ella le explica que lo hizo en un ataque de ira y que no se preocupara hasta que quedó inconsciente y lo apuñaló en el costado.

Posteriormente con la escena del crimen en su casa, la manager llamó a su hermano Guillermo, quien se encargó de contactar con tres funcionarios del Sebin, quienes reciben un pago de 1000 dólares a cada uno con la finalidad asesorarlos y así montar que todo pareciera una pelea entre los dos y que al final Canserbero se suicidó por matar a Carlos Molnar.

El crudo relato

“… Se dio la oportunidad para hacerles un té, al que coloqué Alpram. Ellos bebieron una taza cada uno. Yo estaba en la cocina preparando la cena y ví cómo estaba Carlos que se me acercó, así que lo ataqué en el cuello por la espalda y el brazo”, mencionó la confesa asesina en el video. El que me ve es Carlos, pero se preocupa mucho, pero estaba somnoliento. Le explicó que fue un ataque de ira y que no me pude controlar, pero cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado. Desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver la situación, Él llegó a las 11 de la noche y estuvo con tres funcionarios del Sebin, de quienes desconozco su nombre. Ellos se encargaron de arreglar la escena para que parezca un homicidio – suicidio”, relató Natalia.