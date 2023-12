Sydney Sweeney se sintió "muy bien" en el videoclip de los Rolling Stones donde muchos aseguran que fue cosificada

La actriz respondió a los comentarios sobre su participación en el videoclip de 'Angry' y aseguró que la sintió "empoderante" y que "no hay nada malo".

Hace tres meses, los Rolling Stones lanzaron el videoclip de Angry, single promocional del disco Hackney Diamonds. En él aparece Sydney Sweeney vestida de cuero negro sobre un descapotable, bailando mientras recorre las calles de un Hollywood repleto de carteles del grupo a lo largo de los años.

El vídeo, que acumula actualmente 25 millones de visualizaciones, se vio sumido en la polémica a raíz de unos comentarios de Damon Albarn. El vocalista de Blur afirmó que Sydney Sweeney fue objetificada, lo que abrió un debate en las redes sociales. Un tiempo después, la propia actriz ha hecho público su propio punto de vista sobre los comentarios que se han generado durante estos días en internet.

Resulta que Sweeney no puede estar más en desacuerdo con estas afirmaciones. Así lo demostró en una entrevista con Glamour: "Me siento sexy. Elegí mi propio conjunto entre montones y montones de ropa. Me sentí muy bien con eso puesto". En resumidas cuentas, nadie más que ella habría sido la responsable de cómo se mostró ante las cámaras.

"Una de las preguntas que me hacen es: '¿Eres feminista?'. Encuentro empoderamiento en aceptar el cuerpo que tengo. Es sexy y fuerte, y no creo que haya algo malo en ello. Aparezco en un videoclip de los Rolling Stones. ¿Cómo de impresionante e icónico es eso?". Al parecer, el debate está dándole mucha más importancia a su contribución en el vídeo musical de Angry de lo que la propia protagonista ha considerado oportuno.

Sydney Sweeney afirmó también que ella misma eligió qué hacer durante el rodaje: "Me sentí muy bien. Todos los movimientos, todo lo que hacía era improvisado. Quiero decir, ¿quién puede darse una vuelta en un descapotable a lo largo de Sunset Boulevard con la policía escoltando? Son las cosas increíbles de esta carrera que no tenía ni idea que haría algún día".

En definitiva, no parece que la actriz le haya dado mucha importancia a lo que la gente piensa sobre su aportación. Ella se queda con haber formado parte de la historia de los Rolling Stones a su manera.