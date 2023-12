Rechazan una primera cautelar pedida por la CGT contra el DNU porque todavía no entró en vigencia

Un juez laboral se refirió al recurso de amparo presentado por la central obrera. En el fuero contencioso administrativo un fiscal avaló la competencia del juez Furnari.

El juez laboral José Ignacio Ramonet rechazó este mediodía conceder la medida cautelar interina que solicitó la central obrera porque todavía no está vigente el decreto. Ramonet, en tanto, sí se asumió competente para tramitar la acción de amparo que presentó la central obrera. Además habilitó la feria y le fijó un plazo de tres días a la Jefatura de Gabinete para que dé una respuesta a la demanda.

El juez aclaró que esta resolución no implica haberse pronunciado sobre la validez constitucional del decreto y de las regulaciones laborales que contiene, pero dijo que no están reunidas las condiciones para que se dicte una medida cautelar con carácter interino.

La presentación judicial que hizo la CGT para objetar el DNU lleva la firma de los miembros del triunvirato de mando, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano.

“No encuentro que se den razones graves y objetivamente impostergables, que habiliten el dictado de una medida cautelar ´interina’, considerando para ello que la norma todavía no entró en vigencia, y que, de hacerlo solo afectaría a las situaciones que regula a partir de su vigencia, pudiendo, además, ser motivo de cuestionamiento en los procesos individuales que puedan suscitarse con motivo de su aplicación”, argumentó Ramonet.

Y agregó: “Es cierto que, de entrar en vigencia, habría derechos colectivos afectados -como por ejemplo lo relativo a la regulación de las medidas de acción directa-, pero ello debería ser necesariamente cuestionado ante la existencia misma de un conflicto de estas características que, al menos en la demanda, no se especifica”, dijo el juez.

“Lo expuesto -continuó el juez- no significa sentar posición acerca de la validez constitucional del decreto cuestionado en general, y de las regulaciones laborales que contiene en particular, sino solamente sostener que, a criterio del suscripto, no se dan las condiciones para el dictado de una medida como la solicitada con carácter interino”.