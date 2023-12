Con el estreno de la película de terror argentina “Cuando acecha la maldad” se renueva la cartelera del Renzi

Asimismo se recuerda que el domingo 31 y lunes 1 el cine permanecerá cerrado.

El cine teatro municipal Renzi dependiente de la Secretaría de Comunicación renueva su cartelera desde el jueves 28 de diciembre al miércoles 3 de enero con el estreno de la película argentina de terror “Cuando acecha la maldad”.

“Cuando acecha la maldad” se trata de una oscura historia que se desarrolla en un pueblo remoto, en donde dos hermanos descubren a un hombre infectado por fuerzas malignas que está a punto de dar a luz a un demonio. Desesperados por evitar la entrada del mal a su pacífico mundo, los hermanos descubrirán la terrible verdad. Podrá verse en el horario de las 20.

“Aquaman y el reino perdido” cuenta la historia de Black Manta quien tras no poder derrotar a Aquaman e impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para derrotarlo de una vez por todas. Esta vez Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman, y al mundo, de una destrucción irreversible. Continúa en cartelera en las funciones de las 21.45 y 23.45 horas.

Finalmente, la película de fantasía “Wonka” se centra en los primeros días del excéntrico chocolatero y los retos que tuvo que pasar para llegar a ser el mejor del mundo. Podrá verse a las 16 y 18.

Desde la dirección del Renzi se indicó que la proyección de Aquaman se mantendrá en promoción de dos entradas al precio de una en el horario de las 23:45 los días viernes, sábado y martes. Asimismo se recuerda que el domingo 31 y lunes 1 el cine permanecerá cerrado.