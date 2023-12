Martín Menem aseguró que la ciudadanía votó las reformas propuestas en el DNU

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación aseguró hoy que "sería muy difícil" para el Gobierno que el Congreso y la Justicia "pongan obstáculos" al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, aseguró hoy que "sería muy difícil" para el Gobierno que el Congreso y la Justicia "pongan obstáculos" al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei que desregula la economía y propone reformas, quien tuvo el apoyo del 55 por ciento del electorado en el balotaje llevado a cabo en noviembre pasado.

"La política es difícil y complicada. Hay una inercia que va a tirar en contra de un gobierno que ganó con más del 55% por ciento de los votos diciendo (en la campaña electoral) exactamente lo que iba a hacer. Sería muy difícil que los demás poderes del Estado (en referencia al Legislativo y al Judicial) pongan obstáculos a algo que la gente votó directamente", opinó el diputado de La Libertad Avanza.

En declaraciones formuladas a Radio La Red, el presidente de la Cámara de Diputados criticó a quienes "empiezan a cuestionar la manera de gobernar" de Milei "cuando existe una urgencia total en el ataque que hay que darle a la inflación".

"Las fuerzas (políticas) que están en contra (del Gobierno) son las que perdieron, las del 44 por ciento (de los votos obtenidos en el balotaje). Tendrían que recapacitar y entender que la gente votó esta transformación, que quiere algo distinto. Que no quiere más la economía que veníamos soportando en una maraña de regulaciones que nos ha traído a este desastre", consideró.

Menem insistió que la oposición tendría que "tomar conciencia que hubo una fuerza que ganó y quiere instrumentar lo que dijo que iba a hacer si ganaba y que lo ha ratificado la ciudadanía", a lo que agregó: "No hay que perderlo de vista".

"Nadie pone en duda de la necesidad y urgencia que tiene la Argentina. No solo no hay plata, sino que no hay tiempo para que se termine de desmadrar este desastre que dejó el gobierno anterior", advirtió el diputado.

Posteriormente, Menem en declaraciones a los periodistas señaló que a Unión por la Patria le van a corresponder tres miembros "ya que no se integra como se integra en las comisiones del artículo 61 del reglamento. Tiene una forma particular de integración. Habla de representación política. Tienen el 39% de la representación política. ¿Cómo con el 39% de la representación política? Quieren el 50% de la integración. Les da 3,16. 3,16 no es 3,60 para redondear a 4".

Dijo que entre hoy y mañana se conformarán cuatro comisiones que empezarán funcionar la próxima semana "con reuniones informativas" y no descartó que las extraordinarias se puedan extender en febrero.