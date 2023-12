La cantante se mudó recientemente junto a su novio J Rei y los residentes del barrio no estarían contentos con su llegada.

María Becerra fue denunciada públicamente por sus vecinos de Vicente López, barrio en el que vive actualmente junto a su novio J Rei. Aparentemente, La Nena de Argentina habría causado malestar luego de ocupar toda la cuadra con sus autos y los de su entorno.

"Hay una red de vecinos que han decidido denunciar públicamente a la cantante por el uso indebido del espacio público con dos ejes centrales", anunció Juan Etchegoyen en Desayuno Americano.

De esta manera, explicó que "vive con parte de su equipo o, por lo menos, hay muchos vehículos que dominan la cuadra. Suben los autos a la vereda y los padres y madres con el cochecito no pueden pasar. Alguien quiere estacionar en un lugar público y viene el seguridad de ella y le dice 'me comprometes, acá no podés estacionar'".

Qué dijeron los vecinos de María Becerra

Luego de adelantar de qué se trataba la denuncia pública de los residentes de Vicente López, Etchegoyen compartió en algunos de los testimonios.

María Becerra

"Resulta que se mudó María Becerra acá al barrio, junto con su novio. Es una situación que no se aguanta, en un principio hubo un par de fiestas, un poco de ruido", comentó un vecino de manera anónima. Y continuó: "Después, el gran problema que tenemos es que pusieron una seguridad privada de ellos, que no te dejan estacionar en la zona, pusieron un vallado, siempre tienen autos estacionados en la vereda cortando el tránsito. La verdad es que es una zona donde hay muchos colegios, gente que pasa caminando, chicos, cochecitos y se los ve esquivando por la calle porque están los vehículos cortando el paso peatonal".

Además, enunció muy molesto: "La verdad es que la situación no gusta, se comenta mucho eso por los grupos de WhatsApp del barrio, ya resulta una falta de respeto... Es un barrio tranquilo, donde no hay conflictos entre los vecinos, lo bueno es que todo el mundo respeta al que tiene al lado, pero en este caso no sé quién se cree. Yo entiendo que ella puede tener su casa, su tranquilidad, pero no tiene que molestar a los vecinos. Las reglas no son así y genera cierta disconformidad con la gente".

Por su parte, otro vecino de Vicente López denunció: "Soy vecino de María Becerra y no me ha dejado estacionar en la calle, en un lugar permitido, frente a su casa, porque tiene una garita de seguridad que nos echa a los vecinos. Sus vehículos los estaciona sobre la vereda y no deja pasar un cochecito de bebé".