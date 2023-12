Amenazaron de muerte al periodista Eduardo Feinmann tras "hablar a favor de Milei"

En su cuenta oficial de X (ex Twitter), el referente de La Nación Más indicó las intimidaciones que recibió.

En las últimas horas, Eduardo Feinmann reveló que fue amenazado de muerte, mostrando los mensajes que recibió en su cuenta oficial de X (ex Twitter). "Las amenazas de muerte no me amedrentan. Obvio se investigarán", escribió el periodista en la publicación donde expuso las intimidaciones recibidas. Las mismas indicaban lo siguiente: "Si seguís hablando no vas a pasar otro día porque te voy a matar a vos y a tu familia", en principio. Luego, otro mensaje señalaba una amenaza donde también se incluía al presidente: "Te informo que si seguís hablando a favor de Javier Milei te voy a matar y a tu familia y lo mismo le va a pasar a Javier Milei". La cuenta perteneciente a un tal "Chelo Discapacidad" no revela mayores datos de quien perpetró estas amenazas al conductor de "Alguien tiene que decirlo" por Radio Mitre. En este sentido y en solidaridad con la figura de La Nación Más, el Gobierno se expresó en repudio a estos mensajes, lo que fue posteriormente agradecido por Feinmann.